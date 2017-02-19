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Domuz zannettiği arkadaşını tüfekle vurdu!

Tüfekle vurulan kişi kurtarılamadı

19 Şubat 2017 23:57

Kastamonu’da bir kişi av sırasında domuz zannettiği arkadaşını kazara silahla vurarak öldürdü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Çatak köyünde Erkan C. (34) ile Ahmet Aksoy (51), ormanlık alanda birlikte avlanmaya çıktı.

Av esnasında Erkan C., domuz zannederek arkadaşı Ahmet Aksoy’un üzerine ateş etti. Vücuduna kurşun isabet eden Ahmet Aksoy, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Aksoy kurtarılamadı. Olay sonrası inceleme başlatan Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Erkan C.'yi ifadesinin alınması için karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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