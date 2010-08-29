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DOMUZ ZANNEDİP 4 KİŞİYİ VURDULAR BÜYÜKORHAN/KOCAELİ (A.A)

29 Ağustos 2010 14:06

-DOMUZ ZANNEDİP 4 KİŞİYİ VURDULAR BÜYÜKORHAN/KOCAELİ (A.A) - 29.08.2010 - Bursa'nın Büyükorhan'da bir kişi, bahçeden gelen seslerin domuza ait olduğunu sanması üzerine av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 akrabasını yaraladı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de bir kişi, domuz zannettiği oğlunu kazayla yaraladı. Alınan bilgiye göre, Kınık beldesinde oturan 7 kişilik Boncuk ailesi, gece geç saatlerde Çavuşköy mevkisinde bulunan bahçelerine gitti. Bahçelerini sulayan aileden gelen seslerin, uzaktan, domuza ait olduğunu sanan Mehmet Ali B. (40), ev tüfeğiyle bahçeye doğru gelişigüzel ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erhan (22), Arif (13) ve Zekiye Boncuk (51), yaralandı. Ailenin 4 ferdi ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen ambulansla önce Büyükorhan Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ali B'nin psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. -DOMUZ ZANNETTİĞİ OĞULUNU VURDU Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi, domuz zannettiği oğlunu kazayla yaraladı. Osmaniye Köyünde Hüseyin G. (66) evlerinin bahçesinde ağaçların arasından sesler gelmesi üzerine, domuz olduğunu zannederek av tüfeğiyle ateş etti. Hüseyin G, daha sonra oğlu Ümit G'yi (40) sol bacağından yaraladığını fark etti. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Ümit G, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hüseyin G, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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