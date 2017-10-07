Domuz sanıp ateş ettiği arkadaşını öldürdü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde 36 yaşındaki Şükrü Kılınç, ava çıktığı 31 yaşındaki Zekeriya Y.\'nin domuz sanıp ateş etmesi sonucu başından vurularak öldü.

Yalvaç\'a bağlı Özgüney Köyü\'nde oturan 8 kişi, dün saat 21.00 sıralarında bahçelerine dadanan domuzları avlamak için araziye çıktı. Köye yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Değirmenönü mevkiinde ikişerli gruplar halinde domuz arayanlardan Zekeriya Y., iddiaya göre önündeki Şükrü Kılınç\'ı domuz sanarak av tüfeğiyle ateş açtı. Başının arkasına domuz kurşunu isabet eden Kılınç olduğu yere yığıldı.

Ateş ettiği yöne doğru giden Zekeriya Y., Şükrü Kılınç\'ı hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayan Zekeriya Y., arkadaşlarına da haber verdi. Sağlık ekipleri ve jandarma olay yerinde yaptığı incelemede Şükrü Kılınç\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının talimatı ile Şükrü Kılınç\'ın cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

ÖNCE İNKAR ETTİ

İddiaya göre kendisiyle ava çıkan arkadaşlarına, \"Domuz sandım ateş ettim\" diyen Zekeriya Y., jandarmaya ise \"Balkondaydım, silah sesini duyup geldim\" diye ifade verdi. Zekeriya Y. daha sonra Şükrü Kılınç\'ı domuz sanıp ateş ettiğini itiraf etti. Zekeriya Y. ve diğer ava katılanlar jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

OTOPSİ YAPILDI

Yalvaç Devlet Hastanesi morgunda adli tıp uzmanı tarafından yapılan otopside Şükrü Kılınç\'ın ateşli silahla yaralanmaya bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi. Şükrü Kılınç\'ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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