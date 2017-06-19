Domuz sanarak vurduğu kişi, cinayet zanlısı çıktı

Denizli Pamukkale'de dün akşam H.T isimli vatandaş, tarlasında domuz sandığı kişiyi vurarak yaraladı.

Jandarmanın olay yerine gelmesiyle yaralanan kişinin cinayet zanlısı Ali U. olduğu anlaşıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; dün Denizli'nin Pamukkale İlçesinin kırsal Kocadere Mahallesi'nde yaşayan köylülerden H.T., jandarmayı arayıp, tarlasının yakınındaki dere yatağında çalılıklar arasındaki bir kişiyi, domuz sanarak av tüfeğiyle vurarak yaraladığını bildirdi.

Üzerinden sahte kimlik çıktı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sol bacağından yaralan ve kendilerine İzmir doğumlu İsmail Demir adına düzenlenmiş sahte kimlik veren kişinin, daha önce gördükleri fotoğraflarından cinayet ve yaralama suçlarından aranan Ali U., olduğunu farketti.

Yanındaki çantada ve üzerinde yapılan aramada, gerçek nüfus cüzdanı, 1 ruhsatsız tabanca, 35 mermi, Türkiye haritası, 3 bin 500 dolar ve 1100 lira para ele geçirilen Ali U., tedavisi için bir jandarma eşliğinde ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali U.'nun tedavisinin tamamlanmasıın ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.