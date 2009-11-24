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Dünya

Domuz gripli organ nakledildi

İtalya'da domuz gribinden ölen 3 yaşındaki çocuğun karaciğeri, 6 aylık bir bebeğe nakledildi.

24 Kasım 2009 02:00

T24 - İtalya'da domuz gribinden ölen 3 yaşındaki çocuğun karaciğeri, 6 aylık bir bebeğe nakledildi.
    

İtalya'da organ nakli alanında bir ilk gerçekleştirildi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Torino kentinde faaliyet gösteren Molinette Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nde gerçekleştirilen nakil işleminde kullanılan karaciğer, H1N1 virüsü, yani domuz gribi taşıyan bir donöre aitti.

Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden üç yaşındaki bir çocuğun vücudunda H1N1 tespit edilmiş olmasına karşın, bu transplantasyonun yapılmasını engellemedi.

Aynı zamanda hastane başhekimi olan Prof. Dr. Mario Salizzoni  başkanlığındaki bir ekiple yapılan ve saatler süren operasyonda talihsiz çocuğun karaciğeri, 6 aylık bir bebeğe nakledildi.

Operasyonun başarılı geçtiği, ancak durumun bebek yoğun bakımdan çıktıktan sonra netlik kazanacağı bildirildi.

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