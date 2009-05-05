Domuz gribinin faturası büyüyor

Meksika Sağlık bakanı Jose Angel Cordova, Meksika'da H1N1 virüsünün tespit edildiği hastaların sayısının 840'a çıktığını açıkladı.



Cordova, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının 840'a çıktığını, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının değişmediğini ve 26'da kaldığını belirtti.



Son hastanın 29 nisanda öldüğünü vurgulayan Cordova, virüsün en fazla 23-28 nisanda yayıldığına, erkekler kadar kadınların da virüsten etkilendiğine dikkati çekti.



Cordova, başkent Meksiko ve çevresinde yaşamını yitirenlerin çoğunun 20-39 yaşında olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanı, daha önce yaptığı açıklamada hastaların sayısını 776 olarak açıklamıştı.



Virüsün maliyeti 2,3 milyar dolar olabilir



H1N1 virüsünün Meksika'ya maliyetinin 2,3 milyar dolar olabileceği bildirildi.



Meksika Maliye Bakanı Agustin Carsten, sağlık krizinin ticaret merkezlerinin kapatılması ve turistlerin azalmasına yol açtığını, bu durumun da gayri safi milli hasılanın yüzde 0,3 ila 0,5 gerilemesine neden olabileceğini belirtti.



Yüzde 0,3 gerilemeye çok yakın olunacağını söyleyen Carsten, bunun da 2,3 milyar dolar anlamına geldiğine dikkati çekti.



ABD’de kesinleşen vaka sayısı 403'e çıktı



Bu arada, ABD'de kesinleşen domuz gribi vakası sayısının 403'e çıktığı bildirildi.



ABD Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 38 eyalette 403 kişide H1N1 virüsü tespit edildiği kaydedildi.



Açıklamada, ülkede şimdiye kadar H1N1 virüsünden bir kişinin öldüğü belirtildi.



