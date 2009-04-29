Domuz gribine termal kameralı önlem

Domuz gribi virüsünün Türkiye'ye girişinin önlenmesi amacıyla Atatürk Havalimanı'nda riskli ülkelerden gelen yolcular termal kameralarla incelenecek.



Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Karantina Daire Başkanı Ahmet Zeki Hürdoğan, virüse karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Atatürk Havalimanı'ndaki kurum ve kuruluş yetkilileriyle toplantı yaptı.



Hürdoğan, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı toplantıdan sonra alarm durumunun 3'ten 4'e çıkarıldığını anımsatarak, bu derecelendirmeye göre tedbirleri artırdıklarını söyledi.



Türkiye'nin, hastalığın çıktığı bölgeye uzak olduğunu ve hastalığın en çok görüldüğü Meksika'ya da doğrudan uçak seferlerinin bulunmadığını belirten Hürdoğan, yolcuların İspanya, Portekiz, Fransa ve ABD üzerinden gelmelerinin gerektiğini ifade etti.



Denetimlerde aktif uygulamaya geçtiklerini kaydeden Hürdoğan, gelen uçaklara çıkan bir doktor ve 2 sağlık görevlisinden oluşan ekibin yolcuları gözlediğini bildirdi.



Bugün yapılan toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının, yapılacak çalışmalara nasıl katkı sağlayacaklarını ve kendilerinden istenilen konuları görüştüklerini anlatan Hürdoğan, Atatürk Havalimanı'na, risk açısından değerlendirmede önem verildiğini söyledi.



Kulaktan ateş ölçümü yapılacak



Hürdoğan, kısa bir süre içerisinde Atatürk Havalimanı'na termal kamera konulacağını, riskli bölgelerden kişilerin ateşlerinin ölçülmesinin sağlanacağını kaydetti. Ayrıca, ateş ölçerle kulaktan ateş ölçümünün de yapılacağını belirten Hürdoğan, ateş ölçmedeki en büyük kriterin 38,5 derecenin üzerindeki ateşler olduğunu bildirdi.



Hürdoğan, ateşi görülen kişilerin tecrit edileceğini ve 112 ambülansı ile anlaşmalı hastanelere gönderilerek intaniye servisinde gerekli tetkik ve incelemelerinin yapılacağını ifade etti.



