Domuz gribine tatilde yakalanan yaşadı

Meksika’da domuz gribi mağduru oteller şimdi turisti yeniden kazanmak için ilginç kampanyalara imza atmaya başladı.



The Royal adlı büyük bir otel iptallerle baş edemeyecek duruma gelince, "Domuz giribi kapmadan geçireceğiniz tatil garanti. Buradan ayrıldıktan sonra 15 gün içinde domuz gribi olursanız, bir sonraki tatiliniz bizden hediye" kampanyasına başladı. İndirimlerle ve promosyonlarla da turizmi canlandırmak konusunda başarılı olamayan Meksika’da on binlerce otel odası bir türlü doldurulamıyor. Ülkede 17 otelin bu durgunluk nedeniyle kepenk indirmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.



Cancun sinek avlıyor



Cancun adlı şehrin günlük gelir kaybı da 6 milyon dolara ulaşıyor. Sadece turizm sektörünün önde gelenlerinden Cancun şehrinde, 15 restoranın kapatmak zorunda kaldığı dile getiriliyor. Üstelik bu bölgede domuz giibi vakalarına çok fazla rastlanmıyor oluşuna da dikkat çekiliyor. Şu ana kadar şehirde sadece 11 kişinin hastalığa yakalandığı ifade ediliyor. Ülkede virüsten etkilenenlerin toplam sayısı 2 bin 800’ü, bu yüzden hayatını kaybededenlerin sayısı ise 66’yı buluyor. Bölgenin normal bir dönemde her yıl çektiği yabancı turist sayısı 3 milyona ulaşıyor. Sahillerde bir süre öncesine kadar yarım saati 60 dolardan jet ski kiralayan girişimciler şimdi indirimli kiralama yapabilecekleri müşteri bile bulamıyor.