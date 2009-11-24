Domuz gribinden toplam ölüm 7860'ı aştı

Domuz gribinden dolayı dünyada belirlenen toplam ölümün 7 bin 860'ın üzerinde olduğu bildirildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) rakamlarına göre en çok ölüm Amerika kıtasında oldu.

Ölümlerin bölgelere göre dağılımında Güney Amerika 2 bin 780 kişiyle başı çekiyor. Onu 2 bin 88 ile Kuzey Amerika izliyor. Diğer ölüm sayıları da bölgelere göre şöyle:

Kuzeydoğu ve Güney Asya 831, AB ve EFTA (İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre) 690, Akdeniz ve Ortadoğu 518, Güneydoğu Asya 367, Avustralya-Pasifik 215, Orta Amerika-Karayipler 174, Afrika 108, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Asya 89.