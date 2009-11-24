T24 LogoT24 Logo
Gündem

Domuz gribinden toplam ölüm 7860'ı aştı

24 Kasım 2009 22:06

Domuz gribinden dolayı dünyada belirlenen toplam ölümün 7 bin 860'ın üzerinde olduğu bildirildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) rakamlarına göre en çok ölüm Amerika kıtasında oldu.

Ölümlerin bölgelere göre dağılımında Güney Amerika 2 bin 780 kişiyle başı çekiyor. Onu 2 bin 88 ile Kuzey Amerika izliyor. Diğer ölüm sayıları da bölgelere göre şöyle:

Kuzeydoğu ve Güney Asya 831, AB ve EFTA (İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre) 690, Akdeniz ve Ortadoğu 518, Güneydoğu Asya 367, Avustralya-Pasifik 215, Orta Amerika-Karayipler 174, Afrika 108, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Asya 89.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24