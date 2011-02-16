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Dünya

DOMUZ GRİBİNDEN ÖLENLERİN SAYISI 67'YE ULAŞTI ATİNA (A.A)

16 Şubat 2011 18:22

-DOMUZ GRİBİNDEN ÖLENLERİN SAYISI 67'YE ULAŞTI ATİNA (A.A) - 16.02.2011 - Yunanistan'da, yıl başından beri domuz gribinden ölenlerin sayısının 67'ye ulaştığı bildirildi. Yunan medyası, son 24 saatte 5 hastanın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberlerde, son 1,5 aylık sürede 232 kişinin H1N1 nedeniyle hastaneye yatırıldığı, bunlardan 124'ünün yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi. Yunanistan'da domuz gribinden ölenlerin sayısının, Avrupa'nın geneline oranla yüksek olduğuna işaret edilerek, Şubat sonuna kadar virüsün etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, askeri hastaneler ile özel kliniklere hazırlıklı olmaları çağrısında bulunurken, çocuklar ile yaşlıların aşılanmasının önemine dikkat çekmişti.

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