Domuz gribinden ölen 40 kişinin yarısı sağlıklıydı

Risk grubunun yaşı değişti

Domuz gribi ölümlerindeki tırmanışın yanı sıra vaka tablosu da korkutuyor. Sağlık Bakanlığı, ölenlerin sayısının 40’a yükseldiğini duyururken, vakaların yarısının bilinen bir hastalığı olmadığını belirtti.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada halen hastanelerde yatan hasta sayısının 145 olduğu, 33’ünün tedavisinin yoğun bakımlarda sürdürüldüğü ve dokuz hastanın solunum cihazına bağlı olduğu ifade edildi.Hayatını kaybedenlerden 19’unda pandemik grip açısından risk taşıyan altta yatan kronik hastalık, bir kişide gebelik olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, 20 vatandaşta ise altta yatan bir hastalık olmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Hastalığı olmayan 20 vatandaştan ikisinin sağlık çalışanı, 10’unun ise 25 yaşından küçük olduğu bildirildi. Açıklamada, sağlık personeli ve hacı adaylarının aşılandığı hatırlatılarak, şöyle devam edildi:“16 Kasım 2009 Pazartesi gününden itibaren beş yaş altındaki çocuklarımıza ve pandemik grip açısından risk taşıyan kronik hastalığı bulunanlara aşı uygulamasına başlanacaktır. Uygulama sağlık ocaklarımız ve aile sağlığı merkezlerimizde yapılacaktır.”Kasım sonunda da okullarda aşılama planlanırken, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan aşılamada 25 olan yaş sınırının değişebileceğini söyledi: “Daha önce sağlık kuruluşları, hastalığın daha sık görüldüğü 25 yaşın altındakileri aşılamada öncelikli grup olarak öneriyordu. Ama 25 yaşın üstündeki grupta da hastalığın ölümcül olabildiğini tespit ettik. Dolayısıyla yeni bir değerlendirme yaparak aşı uygulanacak grubun üst sınırını 25’ten 45, belki de 50’ye çıkarma kararı aldık.“ (Radikal)