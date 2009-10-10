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Dünya

Domuz gribinden koruyan elbise

Japonya'da bir şirket, domuz gribi virüsüne karşı koruyucu özelliğe sahip kıyafet geliştirdiğini bildirdi.

10 Ekim 2009 03:00

Japonya'da bir şirket, domuz gribi virüsüne karşı koruyucu özelliğe sahip kıyafet geliştirdiğini bildirdi.

Haruyama şirketinin sözcüsü Ryugo Yamamoto bugün yaptığı açıklamada, cumartesi gününden itibaren şirketin Japonya'daki 272 mağazasında 52.290 yene (yaklaşık 870 lira) satışa sunulacak olan kıyafetin liflerinin, domuz gribi hastalığına yol açan A/H1N1 virüsünü yok ettiğini belirtti.

Sözcü, kıyafetin üretildiği kumaşın titanyum dioksit içerdiğini ve bu kimyasal maddenin ışığa tutulduğunda A/H1N1 virüsü de dahil olmak üzere, bütün virüslerin molekülerini dağıttığını ifade etti.

Yamamoto, "Laboratuvar deneyleri sırasında, virüsün kıyafete yapışmasından 3 saat sonra, titanyum dioksitin virüsün bütün molekülerini dağıttığını tespit ettik" dedi.

Sözcü, titanyum dioksitin aynı zamanda tütün kokusu gibi kokuları da azalttığını kaydetti.

Japonya'da, Mayıs ayında ortaya çıkan domuz gribi 22 kişinin ölümüne yol açmıştı.

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