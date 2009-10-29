Domuz gribinden ikinci ölüm Diyarbakır'da yaşandı. Diyarbakır'da bir kadın tedavi gördüğü domuz gribi hastalığından hayatını kaybetti. Adıyaman'da da 2 kişide domuz gribi virüsüne rastlandı.

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır'da tedavisi devam eden 34 yaşındaki bir kadının, domuz gribinden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk pandemik A (H1N1) grip vakasının tespit edildiği 15 Mayıs 2009'dan bu yana Türkiye'de toplam bin 411 pandemik A (H1N1) vakası tespit edildiği bildirildi.

Bu vaka sayısının, bugün itibarıyla Türkiye'de var olan değil, sürecin başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı olduğu ifade edilen açıklamada, ''Laboratuvar teyitli ve tedavisi hastanede sürdürülmekte olan 12 vakamız bulunmaktaydı. Bunlardan Diyarbakır'da tedavisi devam eden 34 yaşında bir bayan vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Halen 11 vakanın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bunlardan durumu ağır olan üç hastanın tedavisi ise yoğun bakımda sürdürülmektedir'' denildi.

Vatandaşların, korunma tedbirlerine özenle riayet etmesi, grip belirtileri olan çocukların okul ve dershaneye gönderilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, 2 yaşından küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar, gebeler ve 65 yaş üstündekilerin grip belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir hekime müracaat etmeleri istendi.

Bunların dışındaki kişilerde grip belirtileri ortaya çıktığında evlerinde istirahat etmeleri önerilen açıklamada, ancak genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, üç günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusması olan vakaların beklemeden doktora müracaatlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.





Adıyaman'da iki kişide domuz gribi virüsüne rastlandı





Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerde domuz gribinden yatan hasta bulunmadığını, ancak domuz gribi şüphesi ile 82. Yıl Devlet Hastanesine gelen 2 hastanın tahlil sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle tedavi altına alındığını, bu hastaların evlerinde dinlendiklerini söyledi.

Adıyaman'da şu ana kadar domuz gribi şüphesiyle 3 kişinin kan örneklerinin alındığını söyleyen Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Test yapılan 3 kişiden 2'sinde domuz gribi virüsüne rastlandı. Bu hastalara gerekli tedaviler uygulandı ve şu anda sağlık durumları iyi evlerinde istirahat ediyor. İl genelinde bütün hastanelerimizde domuz gribine karşı bütün önlemlerimiz aldık.

Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda hastanelere girişlerde hastalara gerekli dezenfekte uygulanarak önlemlerimiz sürdürüyoruz. Adıyaman Valiliği, Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yaptıkları çalışmalar sonrasında bugün okullar tatil ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık çalışanlarımıza yapılmak üzere Bakanlıktan 2 bin 600 adet aşı geldi ve ilk olarak bakanlığın talimatları doğrultusunda personellerimiz aşılanacak. Daha sonra kalan aşılar, ihtiyaç ve bakanlığın talimatları doğrultusunda kullanılacak. İlimizde endişe edilecek bir durum yok. Hastalığın tespit edildiği iki vakaya gerekli tedavileri yapıldı ve sağlık durumları şu anda çok iyi. Evlerinde istirahat ediyor.''

