Domuz gribinden bir kişi daha öldü

Darıca Farabi Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde de iki hastanın tedavisine devam ediliyor. Darıca Farabi Devlet Hastanesi acil servisine geçen Cuma günü titreme ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran Güler Akbaş’a H1N1 virüsü teşhisi konularak yalıtımlı özel yoğun bakım odasında tedaviye alındı. Akbaş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde iki kişide daha domuz giribi

Aynı şikayetlerle hastanenin acil servisine başvuran başka bir kadın hastanın da H1N1 virüsü taşıdığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kocaeli’de ayrıca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde de aynı virüsü taşıyan bir hastanın tedavisine devam ediliyor.

Darıca Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybeden Güler Akbaş’ın H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterince de doğrulandı. Bunlarla ilgili açıklamanın sağlık bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Sivas'ta özel güvenlik şirketi sahibi, evli ve 3 çocuklu Mustafa Atar (39), yüksek ateş şikâyetiyle gittiği hastanede ‘domuz gribi’ olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Domuz gribi belirtileri neler?

Halk arasında ‘domuz gribi’ olarak da adlandırılan, H1N1’in belirtileri arasında boğaz ağrısı, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, burun akıntısı, öksürük, solunum güçlüğü, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetleri bulunuyor. Uzmanlar 38 dereceyi aşan yüksek ateşli hastalarda bu belirtilerden en az bir tanesinin görülmesi durumunda hastanın domuz gribine yakalanmış olabileceğini, dolayısıyla hastanın mutlaka doktora başvurması gerektiğini belirtiyor.