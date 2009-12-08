Domuz gribinden 55 ölüm daha!

T24 - Domuz gribinden ölenlerin sayısı dört günde 241'den 296'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısının 296'ya çıktığını açıkladı.





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halen domuz gribi sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısının 347 olduğu, bunların 113'ünün takip ve tedavisinin yoğun bakımlarda sürdürüldüğü, 99 hastanın ise solunum destek cihazına bağlı olarak takip edildiği belirtildi.



Vefat edenlerin 103'üne tekabül eden yüzde 35'inin 50 yaş altında, daha önce sağlıklı olduğu bilinen kişiler olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Aşı aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.



3 Aralık 2009 tarihli basın açıklamamızda gebelerde kullanılmak için temin edilen aşılar ile gebe aşılamasına bugün başlanacağı belirtilmişti. Gebe aşılamaları gebe takiplerinin yapıldığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri, Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri ile belirenmiş diğer sağlık kuruluşlarında yapılacaktır.



Aileleri tarafından aşılanmaları talep edilen ve halen aşılanamayan çocuklarımız için, sayılarına bakılmaksızın okullarında aşılama çalışmaları başlatılmıştır. Çocuklarına aşı yaptırmak isteyenlerin bu amaçla Sağlık Ocaklarımız ve diğer aşılama merkezlerinden faydalanma imkanları da devam etmektedir.''