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Dünya

DOMUZ GRİBİNDEN 4. ÖLÜM GELDİ BELGRAD (A.A)

27 Ocak 2011 12:51

-DOMUZ GRİBİNDEN 4. ÖLÜM GELDİ BELGRAD (A.A) - 27.01.2011 - Sırbistan'da, domuz gribinden bir kişi daha öldü. Niş Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği yöneticisi Jarko Rankin, gazetecilere yaptığı açıklamada, H1N1 virüsü şüphesiyle hastanede bir süredir tedavi gören 27 yaşındaki erkek hastanın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.  Sırbistan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde H1N1 virüsü teşhis edilen hasta sayısının 38'e ulaştığını, 3 hastanın yoğun bakımda ünitesinde bulunduğunu açıkladı.  Sırbistan'da bu ayın başından itibaren domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı son ölümle 4'e yükseldi.

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