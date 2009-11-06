Domuz gribinden 2 ölüm daha!

Domuz gribinden ölümler her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de domuz gribinden ölenlerin sayısının 19'a çıktığını açıkladı. Açıklamanın ardından Şanlıurfa'dan gelen 2 ölüm haberiyle ölenlerin sayısı 21'e ulaştı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Pandemik grip nedeniyle çeşitli illerde tedavileri sürdürülen hastalarımızdan 21 yaşında bir erkek ve 11 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere iki vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu vefatlarla beraber Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı 21 olmuştur.'' denildi.



Bakanlığın açıklamasından bir süre sonra Şanlıurfa'da hastanelerde tedavi gören ve ''Domuz gribi''nden şüphelenilen biri öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da göğüs ağrısı şikayetiyle birkaç gün önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi F.Ö. (36) kurtarılamadı. Bu hastadan alınan numuneler Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi. F.Ö'nün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Harrankapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Siverek ilçesinde de 8 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi bir kız çocuğu geçen hafta grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen S.Ç, hayatını kaybetti. 8 yaşındaki çocuktan alınan kan örnekleri de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi. S.Ç'nin öğrenim gördüğü Gazipaşa İlköğretim Okulu'ndaki sınıf arkadaşları, masasına çiçek bıraktı.



DİKKAT!

2 yaşından küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar, gebeler ve 65 yaş üstündekilerin grip belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir hekime müracaat etmeleri isteniyor.

Bunların dışındaki kişilerde grip belirtileri ortaya çıktığında evlerinde istirahat etmeleri öneriliyor. Genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 3 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusma şikayetlerinden biri olan vakaların ise beklemeden doktora müracaatları büyük önem taşıyor.

Bakan Günay da aşı olmayacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da domuz gribi aşısı olmayacağını açıkladı.



2 bakana çatmıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı'nı eleştirmiş; "Trajedinin eşiğindeymişiz gibi bu konunun gündeme getirilmesini kaygı ile karşılıyorum" demişti.



Domuz gribi aşısı hastanelik etti



Muş'a gönderilen 900 doz domuz gribi aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmasına devam edilirken, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde erkek hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Erhan Savaş ile aynı hastanenin gelir biriminde görevli memur 32 yaşındaki Ahmet Can, dün yapılan aşıdan yaklaşık 5 saat sonra rahatsızlanınca hastaneye müracaat etti. Kalp hastası olan Erhan Savaş Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınırken, Ahmet Can ise aynı hastane gözetim altında tutuluyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Kenan Akpolat, "Korkulacak birşey yok" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Kasım Pazartesi günü Muş'a gönderilen 900 doz domuz gribi aşısı, 3 Kasım Salı gününden itibaren, öncelikli risk grubu içinde yer alan sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde erkek hemşire olarak görev yapan Erhan Savaş ile yine aynı hastanenin gelir biriminde görevli memur evli ve 1 çocuk babası Ahmet Can'a dün aşıları uygulandı. Mesai bitimi evlerine dönen 2 kişi, aşı yapıldıktan 5- 6 saat sonra rahatsızlık hissetmeye başladı. Savaş ve Can, nefes darlığı, kas ve eklem ağrıları şikayetleriyle Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Muş Devlet Hasanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişiden kalp hastası olan Erhan Savaş, Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınırken, Ahmet Can'ın ise Acil Servis'te gözetim altında tutulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kenan Akpolat, domuz gribi aşısı yapıldıktan sonra rahatsızlanan ve yoğun bakımda olan Erhan Savaş'ın kalp hastası olduğunu belirtti. Dr. Akpolat, "Her aşıda olduğu gibi domuz gribi aşısında da bu tür şikayetler olabilir. Erhan Savaş, tedbir amacıyla bulunduğu yoğun bakımdan normal servise çıkarılacak. Yine kontrol amaçlı gözetim altında tutulan Ahmet Can da taburcu edilecek. Korkulacak birşey yok" dedi.

Rahatsızlığının kesin sonucunu bilmediğini belirten Ahmet Can, "Salı günü öğlen saatlerinde aşı olduk. Yaklaşık 5 saat sonra vücudumda halsizlik ve eklemlerimde ağrılar oluşmaya başladı. Benden alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Belki de psikolojiktir" diye konuştu.



