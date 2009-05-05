Domuz gribinde vaka artışı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 1490 adet H1N1 virüsü vakasının tespit edildiğini, 30 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü duyurdu.



DSÖ'nün iki numaralı ismi Dr. Keiji Fukuda, telefonla düzenlediği basın toplantısında, 405 vakanın daha kesinleşmesiyle vaka sayısının 1490'a çıktığını belirtti.



Buna göre vakaların 822'si Meksika'da tespit edildi. Kesinleşen vaka sayısı ABD'de 403, Kanada'da 140, İspanya'da 57, İngiltere'de 27, Almanya'da 9, Yeni Zelanda'da 6, İtalya'da 5, İsrail ve Fransa'da 4, Güney Kore ve El Salvador'da 2, Avusturya, Hong Kong, Kosta Rika, Kolombiya, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Portekiz ve İsviçre'de bir oldu. Virüs nedeniyle Meksika'da 29, ABD'de bir kişi yaşamını yitirdi.



Fukuda ayrıca, Avrupa'da henüz halk arasında virüsün yayıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığını, İspanya'daki vakaların, başta Meksika olmak üzere virüsten en fazla etkilenen ülkelere yapılan yolcuklara bağlı bulunduğunu söyledi.



DSÖ'nin grip sorumlusu Fukuda, yeni grip virüsünden hastalanıp iyileşenlerin, diğer insanlara göre benzer virüslere karşı daha korunmalı hale geleceğini de belirtti.



Fukuda, geçirilen grip enfeksiyonlarının genelde iki yıl boyunca, belirli düzeyde bağışıklık sağladığını kaydetti.



Virüslerin birkaç yıl sonra, vücut için yeni bir virüs haline gelecek şekilde değişime uğradığını vurgulayan Fukuda, bu durumda da insanların yeniden virüsü kapmaya yatkın hale geleceğini belirtti.

