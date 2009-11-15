Domuz gribinde tehlike yeni başlıyor

T24 -
Kronik organ yetmezliği, bağışıklık sistemi ve kan hastalığı bulunanlarla 6 ay ile 5 yaş arası çocukların ''domuz gribi''ne karşı aşı uygulaması yarın başlıyor. Pandemi Kurulu üyesi uzmanlar da gripte aralık ayına dikkat çekiyor. Sıcaklıkların düşmesiyle virisün yayılma hızının artacağını belirten uzman buna bağlı olarak ölü sayısının artmasından da endişe ediyor.
Kronik organ yetmezliği, bağışıklık sistemi ve kan hastalığı bulunanlarla 6 ay ile 5 yaş arası çocukların ''domuz gribi''ne karşı aşı uygulaması yarın başlıyor.
Bu kapsama giren, aşı yaptırmak isteyenlerin sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvuruların kendi beyanları yeterli olacak, herhangi bir belge istenmeyecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yarından itibaren sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvurup durumlarını beyan ederek aşı yaptırabilecek olanlar şunlar:
''-Kronik bronşit, KOAH ya da astım gibi kronik akciğer hastaları,
-Kronik kalp-damar hastaları, kalbinde doğumsal delik, damar ve kapak darlığı, kalbin bölümleri arasındaki bağlantı bozukluğu gibi rahatsızlığı olanlar,
-Özellikle diyalize giren kronik böbrek hastaları,
-Şeker başta olmak üzere metabolik hastalığı bulunanlar,
-Siroz başta olmak üzere kronik karaciğer hastaları,
-Anemi ve lösemi gibi kan hastalığı bulunanlar,
-Kanser hastaları,
-Bağışıklık sistemini baskılayan diğer rahatsızlıkları olanlar.''
6 ay ile 5 yaş altındaki çocuklara da aile onayı alındıktan sonra aşı yapılacak.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, domuz gribi aşılarının gönüllülük esasına göre yapıldığını, bu konuda herhangi bir zorlama olmadığını vurguladı.
Aşı uygulanan kişilere olası yan etkiler konusunda bilgi verildiğini kaydeden yetkililer, okul çağındaki çocuklara aşı uygulaması başladığında da veli onayı olmadan aşı yapılmayacağını bildirdi.
Hamileler için aşının etkinliğini artıran adjuvan maddesi bulunmayan özel aşıların Aralık ayının başında gelmesinin beklendiğini kaydeden yetkililer, ''Ancak Dünya Sağlık Örgütü adjuvanlı aşıların da hamilelere uygulanabileceğini açıkladı. Gebeliğinin son 2-3 ayındakilerde hastalık ağır seyrediyor. Özellikle 20 haftanın üzerindeki gebelere aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Beklemek isteyenler de aralıkta gelecek aşıdan yaptırabilirler'' diye konuştu.
Yetkililer, ayrıca, aşının koruyucu etkisinin en erken 10 gün sonra başladığına da dikkati çekti.
Vatan gazetesinin haberine göre, son iki günde 20 kişinin domuz gribinden hölmesi üzerine ’Acaba grip daha mı hızlı yayılacak?’ endişesi başladı. Ulusal Pandemi İzleme Kurulu üyeleri’ne göre “Aşı olmaktan başka formül yok” Akademisyenler Aralık ayı için de uyarıda bulunuyorlar: “Henüz işin başındayız. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşünce hastalığın yayılması da hızlanacak.” İşte Kurul üyesi akademisyenlerin domuz gribinin yayılma hızı ve alınması gereken önlemlere yönelik söyledikleri:
* Marmara Üniversitesi Pediatrik Enfeksiyon Uzmanı: Prof. Dr. Mustafa Bakır
“Henüz İşin başındayız”
“Son iki günde 20 kişinin ölmesi domuz gribin normal seyrinde olduğunu gösterir. Şu anda işin başındayız. Hava sıcaklığı 10 derecenin altına düşünce virüs çok daha hızlı yayılacak. Virüs ’Pandemi’yani Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre son safha olan 6’ncı safhada. Pandemi Acil Eylem Planı’na göre bu aşamada tiyatro-sinema gibi insanların toplu halde bulundukları yerlerin kapatılması, okulların tatil edilmesi ve genel anlamda toplu olarak bulunulan kapalı alanların kullanıma kapatılması gibi örnekler var. Bu önlemler şu anda resmen olmayabilir ancak fiilen vatandaşlar tarafından uygulanmaya başladı. Alınacak en büyük önlem aşı yapılmasıdır. Türkiye’de ’Ben yaptırmam’ tartışması yaşanırken gelişmiş ülkelerde insanlar aşı ne zaman gelecek diye sabırsızlıkla bekliyorlar.”
* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı: Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
“Genel okul kapatmaları olabilir”
“Hastalık normal seyrinde artıyor. Dünyada da bu şekilde bir artış var. Bakınız Ukrayna’da ciddi bir toplu insan kaybı yaşandı. ABD’de ise resmi açıklamalara göre 3 bin 900 insan öldü. Domuz gribi hastalık olarak hafif seyreden ve ölüm oranlarının düşük olduğu bir hastalık olabilir ancak yayıldıkça ve daha çok insan virüsü kaptıkça otomatik olarak ölüm oranları da yükselecektir. Kontrol edilemez bir hale gelirse bölgesel okula kapatmaları yerine ülke çapında genel okula kapatmalar düşünülebilir. Korunmanın tek formülü aşı yaptırmak. Domuz gribiyle mücadele sadece ölümlerle mücadele değil bir ülkenin ekonomik altyapısının korunması için de verilen mücadeledir.”
* İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı: Prof. Dr. Selim Badur
“Yayılma hızı tüm dünyada aynı”
“Hastalık beklendiği seyirde devam ediyor. Aralık ayında hastalığın daha da yayılacağını tahmin ediyoruz. Tüm dünyada da seyri bu şekilde artıyor. Şu anda vatandaşlarımıza yaptığımız en önemli ve en etkili uyarı aşı olmaları yönünde. DSÖ virüsün 6’ncı evresinde olduğunu söylüyor ancak bu evre hastalığın şiddeti için değil yayılma hızı için kullanılan bir seviye. Hali hazırda okulların kapatılması ya da insanların toplu olarak bir arada bulundukları yerlerin kapatılmasını gerektirecek bir durum yok. Ekim ayının başında 5 hafta okullar kapatılmış olsaydı gribin okullarda yayılması noktasında önemli bir önlem alınmış olunurdu. İnsanlar kış geldikçe kapalı yerlerde bir araya gelmekten çekinmeli, hasta ziyaretine mümkün olduğunca gitmemeli ve ellerin yıkanması gibi önemli uyarıları göz ardı etmemeli.”
* Prof. Dr. Haluk Eraksoy İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı:
“Gençler aşılanırsa felaket önlenir”
“Son 2 günde 20 kişinin daha ölmesi ciddi bir sıçrayış. Pandemilerde sık rastlanmamakla birlikte ölüm oranlarında bu şekilde ani artışlar olabiliyor. Bu bakımdan hayatı en çok tehlikede olanlar yoğun bakımdaki hastalar. Hastalığının yayılma hızı ve ölüm oranlarındaki ciddi bir artış durumunda okulların genel olarak kapatılması gibi önlemler alınabilir ancak şu anda böyle bir önleme gerek yok. Temelde 3 şey çok önemli. Hijyen ve domuz gribi konusundaki duyarlılığımızı arttırmalı, hasta olan insanlar kalabalığa karışmamalı ve dışarı çıkmamalı hasta gözüken kişilere de yaklaşılmamalı. En büyük önlem ise aşı olunmasıdır. Gribin gerçek yayılma hızı ve ölüm oranlarını Aralık ayından itibaren göreceğiz. Sırada acilen aşılanması gerekilen okullardaki çocuklarımız var. Bu arada 25-50 yaş arası insanlarımızın da aşılanması kabul edilmiş durumda.”