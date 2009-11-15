Domuz gribinde tehlike yeni başlıyor

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Kronik organ yetmezliği, bağışıklık sistemi ve kan hastalığı bulunanlarla 6 ay ile 5 yaş arası çocukların ''domuz gribi''ne karşı aşı uygulaması yarın başlıyor. Pandemi Kurulu üyesi uzmanlar da gripte aralık ayına dikkat çekiyor. Sıcaklıkların düşmesiyle virisün yayılma hızının artacağını belirten uzman buna bağlı olarak ölü sayısının artmasından da endişe ediyor.Kronik organ yetmezliği, bağışıklık sistemi ve kan hastalığı bulunanlarla 6 ay ile 5 yaş arası çocukların ''domuz gribi''ne karşı aşı uygulaması yarın başlıyor.Bu kapsama giren, aşı yaptırmak isteyenlerin sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvuruların kendi beyanları yeterli olacak, herhangi bir belge istenmeyecek.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yarından itibaren sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvurup durumlarını beyan ederek aşı yaptırabilecek olanlar şunlar:''-Kronik bronşit, KOAH ya da astım gibi kronik akciğer hastaları,-Kronik kalp-damar hastaları, kalbinde doğumsal delik, damar ve kapak darlığı, kalbin bölümleri arasındaki bağlantı bozukluğu gibi rahatsızlığı olanlar,-Özellikle diyalize giren kronik böbrek hastaları,-Şeker başta olmak üzere metabolik hastalığı bulunanlar,-Siroz başta olmak üzere kronik karaciğer hastaları,-Anemi ve lösemi gibi kan hastalığı bulunanlar,-Kanser hastaları,-Bağışıklık sistemini baskılayan diğer rahatsızlıkları olanlar.''6 ay ile 5 yaş altındaki çocuklara da aile onayı alındıktan sonra aşı yapılacak.Sağlık Bakanlığı yetkilileri, domuz gribi aşılarının gönüllülük esasına göre yapıldığını, bu konuda herhangi bir zorlama olmadığını vurguladı.Aşı uygulanan kişilere olası yan etkiler konusunda bilgi verildiğini kaydeden yetkililer, okul çağındaki çocuklara aşı uygulaması başladığında da veli onayı olmadan aşı yapılmayacağını bildirdi.Hamileler için aşının etkinliğini artıran adjuvan maddesi bulunmayan özel aşıların Aralık ayının başında gelmesinin beklendiğini kaydeden yetkililer, ''Ancak Dünya Sağlık Örgütü adjuvanlı aşıların da hamilelere uygulanabileceğini açıkladı. Gebeliğinin son 2-3 ayındakilerde hastalık ağır seyrediyor. Özellikle 20 haftanın üzerindeki gebelere aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Beklemek isteyenler de aralıkta gelecek aşıdan yaptırabilirler'' diye konuştu.Yetkililer, ayrıca, aşının koruyucu etkisinin en erken 10 gün sonra başladığına da dikkati çekti.Vatan gazetesinin haberine göre, son iki günde 20 kişinin domuz gribinden hölmesi üzerine ’Acaba grip daha mı hızlı yayılacak?’ endişesi başladı. Ulusal Pandemi İzleme Kurulu üyeleri’ne göre “Aşı olmaktan başka formül yok” Akademisyenler Aralık ayı için de uyarıda bulunuyorlar: “Henüz işin başındayız. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşünce hastalığın yayılması da hızlanacak.” İşte Kurul üyesi akademisyenlerin domuz gribinin yayılma hızı ve alınması gereken önlemlere yönelik söyledikleri: