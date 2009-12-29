Domuz gribinde panik havası geçti ama ölümler devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Gaye Usluer, domuz gribindeki panik havasının geçmesiyle polikliniklere başvuru sayısının azaldığını, ancak ölüm ve hastanede yatan sayısında azalma olmadığını söyledi. Usluer, Türkiye’de hastalığın henüz tepe düzeyine gelmediğini de vurguladı.



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, domuz gribi yayılımının belli bir hatta oturarak, “plato” aşamasına geldiğini bildirdi. Usluer, hastalıktaki panik havasının geçmesiyle polikliniklere başvuru sayısının azaldığını ancak ölüm ve hastanede yatan sayısında bir azalma olmadığını söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, havaların sıcak seyretmesinin yayılımın hızı konusunda avantaj olduğunu dile getiren Usluer, Türkiye’de hastalığın henüz tepe düzeyine gelmediğini vurguladı.





Panik havası dağıldı



Usluer, domuz gribindeki panik havasının dağılmasıyla vatandaşların belirtileri daha iyi tanıdığını, başka hastalıkları olanların artık domuz gribi şüphesiyle polikliniklere başvurmadığını ve bu nedenle hastanelere domuz gribi başvurularının azaldığını ifade etti.



Bu verilerin hastalıkta bir düşüşe işaret etmediğini vurgulayan Usluer, şöyle devam etti: “Poliklinik başvurusunda azalma var ama hastanede, yoğun bakımda yatan ve ölen hasta sayısında azalma yok.”



Usluer, resmi rakamın açıklanmamasına karşın, geçen haftaya göre ölüm hızında düşüş olmadığını açıkladı.



Sıcak seyreden havanın hastalığın yayılımının az olmasına katkı sağladığını kaydeden Usluer, “Hava sıcaklıklarının eksilere ulaşmasını bekliyorduk, gerçekleşmedi. Platonun ardından azalma dönemine girebiliriz” dedi.



Hastalığın önümüzdeki dönemde azalması halinde, eylül ayında yeni bir salgın atağı gelebileceğini kaydeden Usluer, hava sıcaklıklarının azalmasının yayılımı artırabileceğini ifade etti.

Gebelerin hızla aşılanmasının ve etkene karşı bağışıklık kazanmalarının çok önemli olduğunu kaydeden Usluer, mevsimsel grip aşılamasının artmasının da yararlı olduğunu vurguladı.

Usluer, “Aşılama oranını artırabilirsek, 15 milyon aşılanan artı hastalanan kişi olursa pandeminin sınırlanması daha kolay olabilir. Salgını kontrol altına almak istiyorsak aşılanma düzeyini hızla artırmamız gerekir” dedi.





Aşıdan ölüm yok



Usluer, “Bugüne kadar aşıyla ilgili ciddi yan etki bildirimi 80 civarında olguda var ancak şu ana kadar aşıyla ilişkilendirilmiş ölüm yok. Ölen kişilerin otopsilerinde aşıyla ilgili bulguya rastlanmadı” diye konuştu.



ABD’de ve Kanada’da olgu sayılarında azalma olduğunu ifade eden Usluer, “Batı Avrupa ülkelerinde hastalık sıklığında azalma karşımıza çıkarken, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinde hastalığın arttığını ve tepe düzeyine henüz gelmediğini görüyoruz ki Türkiye de bu ülkeler arasında yer almakta” dedi.





Özel açılan poliklinikler boş kaldı



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Çocuk kliniğinde daha önce cumartesi ve pazar günleri yapılan başvuru sayısı 500 iken, son 15 günde bu sayı 100’e, acil servislere iki hafta öncesine kadar günde yaklaşık 300 başvuru yapılırken bu sayı da 70’e düştü.



İstanbul Tıp Fakültesi: Domuz gribi nedeniyle başvuran vaka sayısı yaklaşık 10’da bir azaldı. İki hastanın yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi sürüyor.



Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Hasta başvurusunda salgın öncesi döneme geri dönüldü. Domuz gribi hastaları için oluşturulan polikliniğe hasta gelmez oldu.



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi: Bayram öncesi döneme göre gözle görülür bir azalma var.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Son 15 günde başvurular çok azaldı. Domuz gribine ayrılan servisler eski işleyişine döndü.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi: Son üç haftadır, daha önceleri 30-40 olan günlük başvuru sayısı 2-3 vakaya kadar düştü. Özellikle bayram tatilinin bitiminden itibaren başvuran hasta sayısı çok azaldı. Domuz gribi için açılan özel poliklinik kapatıldı.