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Dünya

Domuz gribinde önlemlere uyun çağrısı

27 Nisan 2009 02:40

Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, ülkesinde ortaya çıkan domuz gribi salgını konusunda sakin olunması ve alınan önlemlere uyma çağrısında bulundu.

Domuz gribi virüsünün yayılması üzerine ulusal sağlık konseyi toplantısında konuşan Calderon, grip karşısında hızla hareket edilmesi gerektiğini bununla birlikte sakin olunarak yetkililerle işbirliği yapılmasının önemine işaret etti.

Zamanında doktora danışılmasının ve bütün önlemlere uyulmasının da büyük önem taşıdığını belirten Calderon, "Tavsiyele uyulması halinde biz salgının yayılmasıyla baş edebiliriz" dedi.

20 kişinin domuz gribinden öldüğünü teyit eden Calderon, 61 şüpheli vakanın da pozitif çıkması halinde ölü sayısının 81 olabileceğini, bin 324 hastanın izlendiğini, bunlardan 929'unun yani yüzde 67'sinin evine dönebildiğini kaydetti.

Calderon, Meksika'da uygun ilaçlar bulunduğunu ve 72 saat içinde yeterli sayıda teşhis merkezinin açılmış olacağını da sözlerine ekledi.

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