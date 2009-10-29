Domuz gribinde 3. ölüm

Kronik hastalığı bulunan bir kadının H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Konya'da kronik hastalığı bulunan 37 yaşındaki bir kadının domuz gribinden hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaşamını yitiren vatandaşın hastaneye bugün yatırıldığı belirtildi.

Domuz gribinden ikinci ölüm de yine bugün Diyarbakır'da yaşanmıştı.

Vaka sayısı bin 602



Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen pandemik A(H1N1) vakası sayısının bin 602'ye ulaştığını, 25 kişinin tedavisinin hastanelerde sürdüğünü açıkladı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk pandemik A(H1N1) grip vakasının belirlendiği 15 Mayıs'tan bu yana ülkede toplam bin 602 pandemik A(H1N1) vakası tespit edildiği bildirildi.



Bu sayının bugün itibariyle Türkiye'de var olan değil, sürecin başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı olduğu vurgulandı.



Açıklamada, tedavisi hastanelerde sürdürülmekte olan laboratuvar teyitli pandemik A(H1N1) grip vaka sayının 25 olduğu, bunlardan durumu ağır olan 3 hastanın tedavisinin ise yoğun bakımda sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, "Vatandaşlarımızın korunma tedbirlerine özenle riayet etmesi, grip belirtileri olan çocukların okul ve dershaneye gönderilmemesi gerekmektedir. İki yaşından küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar, gebeler ve 65 yaş üstündekilerin grip belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir hekime müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunların dışındaki kişilerde grip belirtileri ortaya çıktığında evlerinde istirahat etmeleri, ancak genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 3 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusması olan vakaların beklemeden doktora müracaatları büyük önem taşımaktadır" dedi.



Diyarbakır'da 4'ü hamile 9 vaka



Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "Hamilelik, her zaman enfeksiyon hastalıklarına yatkınlığı sağlar. Bu nedenle influenzada gebe olan hastalar daha dikkatli olmak zorundayız" dedi.



Doç. Dr. Çelen, şu anda tıp fakültesi hastanesinde influenza H1N1 şüphesi ile 4'ü hamile toplam 9 hastanın yattığını ifade ederek, hamile hastalardan alınan örneklerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiğini, ancak sonuçların henüz kendilerine ulaşmadığını belirtti.



Hastaların genel durumlarının iyi olduğunu ve gribal bulguları olduğu için kliniğe yatırıldıklarını kaydeden Çelen, hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.



Hamileliğin başlı başına bağışıklık sistemini düşüren bir olay olduğunu da vurgulayan Çelen, "Hamilelik, her zaman enfeksiyon hastalıklarına yatkınlığı sağlar. Bu nedenle influenzada gebe olan hastalar daha dikkatli olmak zorundayız. Gebeler, bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar, genel durum bozukluğu olanlar ve solunum sıkıntısı bulunan hastaları yatırıyoruz. Diğer hastaları da evlerinde takip ediyoruz" dedi.



Doç. Dr. Çelen, hamilelerin savunma sisteminin daha zayıf olduğunu bu nedenle sadece influenza değil tüm viral enfeksiyonların hamilelerde daha ağır seyrettiğini belirtti.

