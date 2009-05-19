Domuz gribi Yunanistan'a da sıçradı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk domuz gribi vakasına rastlandığı bildirildi.



Yunan basın-yayın organları, kimliği açıklanmayan 19 yaşındaki bir Yunanlı'nın H1N1 virüsü şüphesi ile Atina "Sismanoglio" hastanesine sevk edilmesi sonrasında Yunanistan Sağlık Bakanı Dimitri Avramopulos'un "Yunanistan'da ilk vakanın belirlendiğini" açıkladığını duyurdu.



Haberlerde, 19 yaşındaki gençten alınan ilk örneklerin pozitif çıkmasının ardından ikinci örneklerin de alındığı, yapılan ikinci testin de ilkinin sonuçlarını doğruladığı kaydedildi.



ABD'de öğrenci olduğu ve Yunanistan'a kısa zaman önce giriş yaptığı belirtilen gencin sağlık durumunun endişe verici olmadığı belirtilen haberlerde, gencin yakınları ile alınan önlemler çerçevesinde ABD dönüşü kendisiyle aynı uçakta olan yaklaşık 30 kişinin de testlerinin yapılacağı bildirildi.



