-DOMUZ GRİBİ YİNE TEHDİT EDİYOR ZAGREB (A.A) - 07.01.2011 - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir kişi domuz gribinden öldü. Zagreb'deki ''Fran Mihalyeviç'' bulaşıcı hastalıklar kliniğinde bir süredir domuz gribi tedavisi gören 55 yaşındaki hastanın, H1N1 virüsüne bağlı komplikasyonlar yüzünden öldüğü belirtildi. Yetkililer, ülke genelinde şu anda domuz gribinden 150 kişinin tedavi gördüğünü, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Hırvatistan Sağlık Bakanı Darko Milinoviç de yaptığı açıklamada, ilerleyen dönemlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte virüsün yayılma olasılığının da artacağını, bu çerçevede şimdiden belli tedbirler aldıklarını kaydetti. Zagreb'de geçen hafta da 60 yaşındaki bir kişi domuz gribinden yaşamını yitirmişti.