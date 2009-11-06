Domuz gribi temizlik sektöründe patlama yarattı

Domuz gribi korkusuyla antibakteriyel jel ve ıslak mendilde talep patlaması yaşanınca bazı firmalar ihracata ara verdi. Sektörde üretim yapan firma sayısı 1 ayda 3'ten 55'e fırladı.



Domuz gribiyle birlikte antibakteriyel jel ve ıslak mendile talep artınca adeta üretici patlaması yaşandı. Bir ay öncesine kadar piyasada 3 olan üretici sayısı 55'e fırladı. Uni markasıyla ıslak mendil, ev temizliği, bebek, kozmetik ürünleri ve şampuan üreten Ataman İlaç ve Kozmetik Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ataman Özbay, "Antibakteriyel jellerin ve mendillerin satışı yüzde 500 oranında arttı. Domuz gribinden önce ayda 5 bin adet dezenfektanlı mendil satarken şimdi bu rakam 25 bin adede çıktı" dedi. Özbay, hızlı talep artışının merdiven altı üretimi de tetiklediğine dikkat çekti.



Türkiye'de ilk yerli ıslak mendil üretiminin kendileri tarafından yapıldığını belirten Ataman, iç piyasadan gelen talebe yetişebilmek için ihracata bir süreliğine ara verdiklerini söyledi.



Ambalaj sektörü de canlandı



Domuz gribinden önce hijyenik jelleri Türkiye'de satamadıklarını ve ihracat ağırlıklı çalıştıklarını anlatan Ataman Özbay, "52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ancak şu anda tüm üretimimizi iç piyasaya veriyoruz. Sadece jellerden 1 milyon TL'lik bir piyasa oluşmuş durumda" diye konuştu. Özbay, domuz gribi paniğinin sadece kendi pazarlarını canlandırmadığını, ambalaj üreticilerinin de yoğun bir mesai yaptığını dile getirdi. Talep artınca üretim kapasitesini yükselttiklerini ancak ambalaj üreticilerinden ürünleri koyacak şişe bulmakta zorlandıklarını belirten Özbay, "Ortada ürün koyacak şişe kalmadı. Şişe yokluğundan mal yetişemiyor. Şişesini bulsak tıpasını bulamıyoruz" dedi.



Sektörde denetim yetersiz



Domuz gribi paniğinin merdiven altı üreticilerin iştahını da kabarttığına dikkat çeken Atabay, şöyle devam etti: "Merdiven altı üreticiler piyasaya sürdükleri ürünlerle vitrinleri ve benzin istasyonlarını doldurdu. Üretimin yüzde 80'i merdiven altı. Merdiven altı üretici kâğıdı alıyor, suyu ve esansı basıyor. Sonrada 'gelsin paralar' diyor. Bu ürünlerin testlerden geçirilerek satılması lazım. Ürünlerin yoğunluğu çok önemli, içinde gerekli kıvam olmadıkça ürün hiçbir işe yaramaz. Eskiden 3 tane üretici vardı. Şimdi bir ayda 55 tane hijyenik jel üreticisi doğdu. Piyasada kötü ve bilinçsizce üretilen hijyenik jeller ve ıslak mendillerden geçilmiyor. Bu ürünler piyasanın yüzde 60'ını oluşturuyor."



Merdiven altı üretiminin ıslak mendil üretiminde de ciddi bir sıkıntı doğurduğunu anlatan Özbay, Almanya'da sadece 5 olan üretici sayısının Türkiye'de 88 olduğunu vurguladı.



Avrupa'nın en büyük ıslak mendil fabrikasını kuracak



Ataman İlaç ve Kozmetik Kimya Sanayi olarak bugüne kadar 10 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Ataman Özbay, yeni bir yatırıma daha hazırlandıklarını açıkladı. Silivri civarında aldıkları arazide Avrupa ve Balkanların en büyük ıslak mendil fabrikasını kuracaklarını belirten Özbay, "5 milyon dolarlık bir yatırımla büyük bir tesis kuracağız. Bu tesis ihracat ağırlıklı çalışacak."

