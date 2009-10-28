Domuz gribi temizliği tetikliyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte korkuları artıran, okulların tatil edilmesine neden olan ve bir de ölümlü vakanın yaşandığı domuz gribi, temizlik ürünleri satışlarını patlattı.



Aşı tartışmaları sürerken, gripten korunmak için kendi önemlerini alan tüketici, ıslak mendil, antibakteriyel jel ve sıvı sabun satışlarında yüzde 300’e varan artış yaşanmasını yol açtı. Yapılan hesaplara göre, artan taleple birlikte sıvı sabun sektörünün büyüklüğü bu yıl 100 milyon dolara, antibakteriyel jel sektörünün ise 1 milyon dolara çıkaracak.



Jel pazarı yüzde 64 büyüdü



Tüketicinin bugüne kadar çok fazla ilgi göstermediği antibakteryal jelde satışlar domuz gribi vakalarının duyulmaya başlamasının ardından satışlar 3 kat arttı. Antibakteriyel jel pazarı, eylül ayı itibariyle 153 bin TL’lik, yılın ilk 9 ayı itibariyle de 797 bin liralık bir bir hacme sahip. Toplam pazar domuz gribinden söz edilmeye başladığı haziran ayından ağustos ayına kadar geçen, yani sadece iki aylık sürede yüzde 64’lük büyüme gösterdi. Antibakteriyel el temizleme jelleri domuz gribinden önce toplam pazarın yüzde 10’unu oluştururken, vakalarının sıklaşmasıyla pazardaki payı da yüzde 30’a yükseldi. Jel kullanım sıklığı da yüzde 80’lere ulaştı. Bunda da, bugüne kadar jel kullanmayanların, bu tür ürünleri önlem amacıyla kullanması etkili oldu. Bir çok şirket de, toplu sipariş vererek, iş yerlerinde kullanımı ön plana çıkardı.



Sıvı sabun 33 tona çıktı



Toplam büyüklüğü yılın ilk 9 ayında 90 milyon liraya ulaşan sıvı sabun pazarında da talep hızla artıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda sıvı sabun kullanımını zorunlu hale getirmesi, talebi tetikledi. Yıllık 33 bin ton satışın yapıldığı sıvı sabunda sektörün yüzde 10’unu oluşuran antibakteriyel ürünlerin payı da yüzde 15’e ulaştı. Ölçülen antibakteriyel pazarın ilk 9 aydaki büyüklüğü 12 milyon TL oldu ve antibakteriyel sıvı sabun pazarı yüzde 80 oranında büyümeye başladı.



Şirketler toplu alım yapıyor



Bu ürünlerde bireysel tüketimin yanı sıra toplum alımların da arttığı belirtiliyor. Pek çok şirket, firmalara toplu siparişler vererek iş yerlerinde kullanımı ön plana çıkarıyor. Eczacıbaşı Girişim Pazalama Direktörü Gelincik Onan, bu konuda şunları söyledi: “Özellikle okullar, iş merkezleri ve alışveriş merkezlerinden antibakteriyel ve alkol bazlı temizlik ve hijyen ürünlerimizle ilgili telefonlar alıyoruz. Son bir kaç günde aldığımız telefonların ve talebin sayısı çok ciddi artış gösterdi. Endüstriyel temizlik konusundaki uzman satış ekibimiz okullar başta olmak üzere pek çok noktaya danışmanlık hizmeti veriyor, el temizliği ürünleri dispanserleri ile birlikte ürünlerimizi kullanıma sunuyorlar.”



Mendil ortalamanın üstünde



El dezefektan satışlarında çok önemli artışlar görülürken, diğer ürünlere göre sektörün daha bilinen ürünü ıslak mendiller de bu yıl her zamankinden çok rağbet görüyor. Türkiye’de genel olarak kağıt mendil satışları okulların açıldığı eylül ve mart döneminde, ıslak mendil satışları ise bahar ve yaz dönemlerinde talep artıyor. Her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen pazarda, şu anda yüzde 20’lik bir büyümeden söz ediliyor.



Domuz gribi firmaları harekete geçirdi



FİRMA SAYISI ARTIYOR: Türkiye’de antibakteriyel el temizleme üretimi yapan firmalar arasında Docteur Renaud Pürel’le ve Viking Temizlik ve Kozmetik Viking’le bulunurken bu firmalara geçtiğimiz aylarda Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri’nin Protex’i de katıldı.



YENİLERİ EKLENECEK: Domuz gribi nedeniyle artan talebi gören Evyap ve Hayat Kimya gibi firmalar da antibakteriyel jel üretmek için harekete geçti. Hayat Kimya bir yıldır devam ettiği çalışmalarına domuz gribi nedeniyle hız verirken, Evyap da bu firmaların arasına katıldı.



MERDİVEN ALTINA DİKKAT: Viking Temizlik Pazarlama İletişim Müdürü Fatih Yüzbaşıoğlu, sektörde faaliyet gösteren temizlik ürünleri şirketlerinin sayısı hızla artarken, merdiven altı üretimin de hız kazanması nedeniyle tüketicileri uyardı.



PROJELER DEVREYE ALINDI: Hayat Kimya ayrıca, antibakteriyel özellikli ıslak mendil projesini hayata geçirdi. Hayat Kimya Pazarlama Müdürü Aysel Aydın, domuz gribi tehlikesinin artmasıyla bu projeye hız verdiklerini, en kısa zamanda antibakteriyel mendilleri piyasaya süreceklerini belirtti.



PÜREL İSPAT PEŞİNDE: Ayrıca Docteur Renaud Paris’in Pürel’ini Türkiye’de satışa sunan Çarfarma, ürünün etkisini ispata hazırlanıyor. Çatfarma Genel Koordinatörü Semra Uçar, Pürel’in antibakteriyel, fungisidal ve dermatolojik test raporlarının bulunduğunu ve ürünün Virus A/H1N1’e karşı etkisi ile ilgili

detaylı EU normlarına göre testlere de başlandığını ve sonuçların 2 hafta içinde raporlanacağını açıkladı.



Ankara ve Diyarbakır’da satışlar 3 kat arttı



Domuz gribi vakalarının görüldüğü Ankara ve Diyarbakır’da antibakteriyel jel ve sıvı sabunların satışları 3 katına çıktı. Sezona girilmesine karşın, Ankara’da mendil satışları diğer bölgelere göre daha fazla artış gösterirken, talep geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 yükseldi.



Aylık 40 milyon maske olsa satılır



Bonex markasıyla hijyenik sarf malzemeleri üreten Bonmed Sağlık Ürünleri’nin Satış Müdürü Nihat Uludaş, maske satışlarının iki aydır artışa geçtiğini söyledi. Uludaş, “Stoklar tükeniyor. Mevcut satışlarımız 5-6’ya katlandı. Beyaz, yeşil, mavi renklerde maske üretiyoruz. Domuz gribi için özel bir maske üretmedik. Taleplere bakarsak, aylık 40 milyon maske olsa satılır duruma geldi.”