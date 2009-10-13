Domuz gribi tatilinde, dersler televizyondan izlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, domuz gribi salgını ihtimaline karşı Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, "Okulların uzun süreli kapatılması ihtimaline karşı, televizyondan yayın yapılması doğrultusunda hazırlık yapıyoruz" dedi.

Gazetecilerin, domuz gribine karşı hangi önlemlerin alındığına ilişkin sorularını yanıtlayan Çubukçu, Sağlık Bakanlığı ile birlikte kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini, bütün versiyonlara uygun tutum almak zorunda olduklarını söyledi.

Okullarda 16 milyon öğrenci bulunduğunu kaydeden Çubukçu, "Aşılama Sağlık Bakanlığı'nın işi. Biz eğitim süreciyle ilgili tedbir alıyoruz. Hastalığın çok hızla yayılması bekleniyor. Sadece Türkiye'de değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı önlemler doğrultusunda Fransa'da da benzer tedbirler alındı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla biz eğitimin aksamaması için önlem almak zorundayız. Bu da yaygın olarak televizyon kanalıyla mümkün olabilir. Bazen okul kapatıldığı zaman telafi eğitimi yapılıyor. Ancak uzun süreli olursa telafi edemeyebiliriz. Öğretmenlerimizi yetiştirme gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Çok sayıda öğrenci olduğunu kaydeden Bakan Çubukçu, "Bu kadar kapsamlı tedbiri kısa sürede almak mümkün olmadığı için yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başladık. Her senaryoya uygun çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Çubukçu, bir gazetecinin "Televizyondan hangi sınıf ve branşlarda yayın yapılacak?" sorusuna, "Bazı gruplarda, özellikle meslek eğitiminde meslek dersleri, engellilerde rehabilitasyon gibi branşlarda mümkün değil. Diğer branşlar için hazırlık yapıyoruz. TRT'nin kanallarından biri üzerinden yayın yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. Ne kadar süreyle karar verilir, kaç kişi etkilenir, bunlar bizde yok. Biz sadece telafi eğitimle karşılayacağımız durum olmazsa, diğer senaryolara karşı tedbir alıyoruz" karşılığını verdi.

Kış aylarını kapsayacak bir dönem olması nedeniyle hastalığın yaygınlaşmasını engelleyecek eğitimin de verilmesinin önemine işaret eden Çubukçu, bu kapsamda hijyen, tokalaşma, el yıkama konularında da öğrencilerin eğitileceğini, Sağlık Bakanlığı ile birlikte eğiticilere eğitim verileceğini kaydetti.