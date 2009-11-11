Domuz gribiyle ilgili rakamsal verileri değerlendiren Independent, ”Salgın mı? Ne salgını?” başlıklı yazısında, hastalığın tarihin en zayıf salgını olabileceğini yazdı...



İngiltere’de yayımlanan Independent gazetesi, domuz gribiyle ilgili rakamsal verileri değerlendirdiği “Salgın mı? Ne salgını?” başlıklı haberinde, “2009 domuz gribi, tarihin en zayıf salgını olabilir” diye yazdı.



Gazete, domuz gribinin nisan ayında Meksika’da ortaya çıkmasının ardından İngiltere’de 65 bin kişinin ölebileceğinin açıklandığını, eylül ayında bu rakamın 19 bine, geçen ay da 1000’e düşürüldüğünü hatırlattı. Bugüne kadar İngiltere’de 154 kişinin domuz gribinden öldüğünü belirten gazete, mevsimsel gribinse yılda ortalama 4-8 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını yazdı.



‘Yine de temkin’ uyarısı



Bu veriler ışığında, “2009 domuz gribi tarihin en zayıf salgını olabilir” diye yazan gazete, hastalığın beklenenden daha yavaş yayıldığını ve yeni vaka sayısının da azaldığına dair verilerin elde edildiğini belirtti. Ancak gazeteye konuşan uzmanlar yine de temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Londra’daki Dünya Grip Merkezi’nin direktörü John McCauley, “Domuz gribi geçen yüzyılda yaşadığımız diğer üç salgından 1918 İspanyol gribine hiç benzemiyor, 1957 Asya gribinden ve 1968 Hong Kong gribinden de daha hafif olabilir. Ama yine de bir şey söylemek için erken. 1968-69 salgınında hastalıkların çoğu 1969’da görülmüştü” dedi.



Stockholm’deki Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi grip programı başkanı Profesör Angus Nicoll da, “Bu kontrol edilebilir bir salgın olabilir ancak insanların aşı yaptırmasına engel olabileceği için buna en zayıf salgın demek istemem” dedi.