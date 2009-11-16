Domuz gribi sömestr tatilini öne çekebilir

Domuz gribi salgınının önü kesilemiyor. Aşı ve kısa süreli tatillerin ardından şimdi de gündemde yarıyıl tatilinin öne çekilmesi var.



Sağlık Bakanlığı, domuz gribi salgının yayılma hızını azaltmak için aşı başta olmak üzere çeşitli tedbirler alırken Milli Eğitim Bakanlığı da yarıyıl tatilini erkene çekme de dahil pek çok yeni önlem üzerinde çalışıyor.



Okullarda 23 Ocak’ta sömestr tatiline girecek. Yarından itibaren aşılama başlayacak. Ardından da sömestir tatili öne çekilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda müfredat programını hızlandırırken, yazılı sınavlar da öne çekildi.



Henüz takvim netleşmedi



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu “Henüz kesinleşmiş bir takvim yok. Ama sömestir tatili duruma göre öne çekilebilir. Okulların tatil edilmesi, geçici veya süreli olarak kapatılması, sömestir tatilinin erkene çekilip, ileriye alınması gibi tedbirler, buna ilişkin çalışmalar devam ediyor. Ancak kesinleşmiş bir şey yok” dedi. Öte yandan okullarda aşılama programı velilerin iznine göre pazartesi gününden itibaren başlayacak. Velilerden aşıyla ilgili form alınıyor. Aşılanan çocuklara belli süre rapor verilecek.





