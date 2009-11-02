Domuz gribi sinsice öldürdü

Almanya’da domuz gribinden ölenlerin sayısı 6’ya ulaştı. 48 yaşında bir kadın olan son kurbanın hiçbir belirti vermeden öldüğü açıklandı ve bu olayın Almanları uzak durdukları aşıya yöneltebileceği belirtildi.



Almanya’da ilk kez sağlıklı bir kadının hiçbir belirti vermeden domuz gribinden yaşamını yitirmesinin, aşı kampanyasına ilgi duymayan halkı harekete geçirmesi bekleniyor.



Domuz gribinden ölenlerin sayısının 6’ya çıktığı Almanya’da ilk kez sağlıklı bir kadının da yaşamını yitirmesinin, geçen pazartesi başlayan ancak ilgi görmeyen domuz gribi aşısına kitlesel bir ilgi yaratması bekleniyor.



Bilinen bir hastalığı yok



Geçen pazartesi Almanya genelinde başlatılan kitlesel aşı kampanyası yan etki kaygısı nedeniyle halktan beklenen ilgiyi görmemişti. Rhein-Sieg bölgesindeki bir hastaneden Bonn Üniversitesi’ne sevk edilen kadının, daha önce bir hastalığı bulunmadığı gibi, hastalık belirtileri de göstermediği açıklandı. Bonn Üniversitesi yetkilileri, kadının vürüsü nereden kaptığının da bilinmediğini açıkladılar.



Uzmanlar, sağlıklı olmasına rağmen arkasında 4 çocuk ile bir eş bırakarak yaşamını yiteren 48 yaşındaki kadının ölümüyle Almanya’da ikinci dalga domuz gribi salgınının başlamasından da endişe ediyor. Hekimler bu ölümün, aynı zamanda şimdiye kadar pek ilgi görmeyen domuz gribi aşısına olan ilgiyi arttırmasını da bekliyor.



‘Adjuvanlı aşı yeni değil’



Federal Sağlık Bakanlığı’na bağlı Paul Ehrlich Enstitüsü, içinde adjuvan bulunan aşıların sanıldığı gibi yeni ve denenmemiş olmadığını belirterek, “En az 10 yıldır çeşitli grip aşılarında adjuvan kullanıldı” açıklamasını yaptı.



H1N1 salgınının başladığı nisan ayından bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişinin hastalandığı Almanya’da, geçtiğimiz hafta çok sayıda eyalette okullar kapatılmıştı. Almanya’nın güneyinde ise bazı oyuncularda domuz gribi görülmesi üzerine, hafta sonunda oynanması gereken çok sayıda eltopu ikinci lig maçı da iptal edilmişti.