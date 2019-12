Domuz gribi salgını yalan mıydı?

Avrupa Konseyi Sağlık Komitesi Başkanı Wolfgang Wodarg domuz gribi kampanyasının yüzyılın en büyük sağlık skandallarından olduğunu ileri sürerek soruşturma açılmasını önerdi. Parlamenterler Meclisi acil toplantı kararı aldı.



Dünya kamuoyunu aylardır endişelendiren A(H1N1) virüsünün yol açtığı domuz gribi hastalığının bu işten milyarlarca dolar kar eden ilaç firmalarının bilinçli olarak abarttığı düzmece bir salgın olduğu iddia edildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Konsey’in Sağlık Komitesi Başkanı Wolfgang Wodarg’ın grip salgını kampanyasının yüzyılın en büyük sağlık skandallarından biri olduğunu ileri sürmesi üzerine acil toplanma kararı aldı.



Dr. Wogard’ın soruşturma açılması önergesi, hafif bir salgın olan domuz gribinin olduğundan abartılarak devletlerin büyük zarara uğratılmasında ilaç firmalarının rolünün araştırılmasını öngörüyor. Birçok ülke gibi İngiltere’de de hükümet, salgın korkusu doruktayken sipariş ettiği 1 milyar sterlin değerindeki ilaç ve aşıdan kurtulmanın yollarını arıyor. Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkeler de ellerindeki milyonlarca doz aşıyı satabilecek müşteriler bulmaya çalışıyor.





65 binlik tahmin 250’de kaldı



İngiltere’de Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl mayıs ayında domuz gribinden 65 bin ölüm olacağı yönündeki tahmini üzerine, grip ilaçlarının satışlarına sıkı önlemler getirilmiş, morglara hazır olmaları emredilmiş ve ordunun ilaç bulmak için çıkması olası ayaklanmalara müdahale edebileceği uyarısında bulunulmuştu. Ancak geçen hafta İngiltere’de domuz gribine yakalananların sayısı 5 binin altına düşerken toplam ölüm sayısı yalnızca 251’de kaldı.





Panik kuş gribiyle başladı



Dr. Wodarg’ın ifadesiyle 5 yıl önce başlayan kuş gribi salgınında kamuoyuna ekilen korku tohumlarıyla oluşturulan panik atmosferi, hükümetlerin gribe karşı Tamiflu ilacı stoklamaya ve milyonlarca dozluk aşı kontratları yapmaya itti, böylece ilaç şirketleri büyük kârlar elde etti.





WHO da işin içinde



Dr. Wogard’ın iddialarına göre büyük ilaç firmaları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer etkili sağlık kuruluşlarının içine kendi adamlarını yerleştirdi. Bilim insanlarını ve resmi görevlileri etki altına alan şirketler kamuoyunu alarma geçirip ilaç ve aşılarının satılmasını sağladılar.

WHO, salgın tanımını genişleterek tanımdan “çok sayıda insanın ölmüş veya hastalığa yakalanmış olması gerekir” ifadesini kaldırmıştı. Wogard bu değişiklikte ilaç firmalarının rolü olduğu görüşünde. Geçen yıl İngiltere’de hükümete domuz gribi aşısı konusunda danışmanlık yapan Sir Roy Anderson’ın salgından en çok kâr eden firmalardan biri aşı üreticisi GlaxoSmithKline’da da görev aldığı ortaya çıkmış ve bu kamuoyunda tartışılmıştı.





Dünya Bankası 70 milyon ölüm öngörmüştü



Resmi açıklamalara göre domuz gribinden dünyada gerçekleşen toplam ölüm sayısı 13 bin 663. Dünya Bankası salgının başında 70 milyon ölüm olabileceğini öngörmüştü. ABD’de yapılan tahminlerde de salgının bu ülkede 100 bin kişiyi öldürebileceği belirtilmişti. Kuzey Amerika kıtasında ölenlerin toplam sayısı 3 bin 500. Fransa’da ise salgında 30 bin kişinin ölebileceği tahmininde bulunulmuştu. Bu ülkede domuz gribinden ölenlerin sayısı şimdilik 233.