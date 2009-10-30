Domuz gribi Rusya'da beşinci canı aldı

A/H1N1 virüsü, Rusya’da dün beşinci canı da aldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Veronika Skvortsova, “İki hafta öncesine kadar günde 20-25 yeni vaka haberi geliyordu, ancak şu an günde 45-60 arası yeni hasta kaydediliyor, salgın tahminimizden hızlı yayılıyor” dedi. Ülkede şu ana kadar 1896 vaka saptandı. Dünyada 5 bin 450 kişi hayatnı kaybetti.

Beşinci ölüm haberi, Krasnoyarsk şehrinden geldi. 39 yaşınbdaki bir kadının hastalığın ileri aşamasında hastaneye kaldırıldığı ve kurtarılamadığı bildirildi.



Moskova Belediyesi başkentte 525 A/H1N1 vakası belirlendiğini duyurdu.



Halk arasında maske kullanımının yaygınlaştığı görülürken, yapılan bir ankete göre Rushalkının yüzde 30’u domuz gribinin, aşı satışlarını arttırmak isteyen ilaç şirketleri tarafından yaratıldığını düşünüyor.

Bu arada grip aşısının 9 kasımdan itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor.



Dünyada şu ana kadar 417 binin üstünde vaka saptandı ve 5 bin 450 kişi öldü.

İşte domuz gribinden korunmak için bazı öneriler:

Ellerimizi sıvı sabunla sık sık yıkamalı,içimizden en az 30′a kadar saymalıyız.

Sabah-akşam ağız tuzlu su ile gargara yapılacak.Kulak çubuğu ile tuzlu su burun içine sürülecek.Ya da tuzlu su burna damlatılacak.

Ev temizliğinde kullanılan suların içine 4-5 damla sirke damlatılacak.

Bol bol sıcak içecekleri tüketmeliyiz.

Gribe yakalanan kişilerin yanında bulunmamalıyız.Evde veya toplu alanlarda maske kullanmalıyız.

Sık sık bulunduğumuz ortamları havalandırmalıyız.

Dengeli ve düzenli beslenmeye çok dikkat etmeliyiz.

Tuvalete girmeden önce ve girdikten sonra ellerimizi yıkamalıyız.