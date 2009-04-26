Domuz gribi paniği yayılıyor

Amerika kıtasında görülen yeni grip virüsü dünyayı tehdit ediyor. Meksika’da 81 kişi öldü, ABD’de de 8 kişide aynı virüs görüldü. Mexico City’de tüm kamu etkinlikleri 10 günlük iptal edildi. Amerikalı sağlık yetkilileri, virüsün kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.



SARS, kuş gribi derken şimdi de salgına neden olan ve domuz gribinin yeni bir türü olduğu sanılan A/H1N1 virüsü, insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin karışımından oluşuyor. İlk defa ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2 çocukta görülen virüs, Meksika’da 81 kişinin ölümüne yol açınca Devlet Başkanı Felipe Calderon kabinesini acil toplantıya çağırdı.



Futbol maçı seyircisiz oynanacak



Yetkililer, ülke genelinde bin 4 kişiye virüs bulaştığını, 13 Nisan'dan beri 20 kişinin domuz gribinden, 61 kişinin de muhtemelen aynı virüsten yaşamını yitirdiğini bildiriyor. 20 milyon insanın yaşadığı başkent Meksiko City’de okullar, müzeler, kütüphaneler, devlete ait tiyatro ve konser salonları 6 Mayıs'a kadar kapatıldı. Başkent Mexico City’de bugün oynanacak iki futbol maçının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. İnsanlara tokalaşmamaları, birbirlerini öpmemeleri, ellerini sürekli yıkamaları tavsiye ediliyor.



Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, düzenlediği basın toplantısında, bu 81 kişiden 20'sinin domuz gribinden öldüğünün doğrulandığını belirtti.



Bakana göre, Meksika genelinde 1324 kişi domuz gribi şüphesiyle tıbbi gözetim altında.



Hastalığın yayılmasını engellemek için bir süre kapalı ya da açık alanlarda gösteri düzenlenmemesini isteyen Cordova, hastalıktan ölenlerin büyük bölümünün 20 ila 45 yaşlarındaki kişiler olduğunu kaydetti.



Meksika Katolik Kilisesi de, bugün kiliselerde pazar ayinlerinin, hastalığın yayılmasını engellemek için yapılmayacağını açıkladı.



500 bin grip aşısı da sağlık merkezlerine dağıtılıyor. Amerikan Salgın Hastalık Önleme Merkezi Sözcüsü Thomas Abraham’a göre de virüsün insandan insana yayılan bir tür olması endişe verici. Virüsün kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.



DSÖ: Sağlık görevlileri alarma geçirildi



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Margaret Chan, domuz gribi salgınının daha çok yayılabileceği uyarısında bulundu. Margaret Chan, salgının hayvanlarda görülen H1N1 virüsü içerdiğini belirterek durumun ciddi olduğunu vurguladı ve DSÖ’yü dün olağanüstü toplantıya çağırdı. Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya çapındaki sağlık görevlilerinin alarma geçirildiği belirtildi.



Panik yayılıyor



ABD’nin New York kentinde Meksika’dan gelen ve domuz gribi belirtileri gösteren bir grup öğrenciye tahlil yapıldı.



Peru ve Şili’deki sağlık yetkilileri önlem olarak eylem planlarını harekete geçirdi.



Kolombiya’da da Meksika’dan gelen 5 yolcu gözlem altına alındı.



Ekvador’da, domuz gribi rastlanan ABD ve Meksika’dan gelen yolcular için önlem alınmaya başladı.



