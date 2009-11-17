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Domuz gribi mutasyona uğramamış

Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'daki yapılan testler sonucu, domuz gribi virüsünün belirgin bir değişim göstermediğini bildirdi.

17 Kasım 2009 02:00

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ukrayna'daki domuz gribi örneklerinde yapılan testlerin, hastalık virüsünün belirgin bir mutasyona uğramadığını gösterdiğini bildirdi.

WHO, Britanya ve ABD'deki laboratuvarlarda yapılan ilk genetik sıralama testlerinin, Ukrayna'daki virüsün pandemik grip aşısı üretiminde kullanılanla aynı olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, domuz gribi salgını başladığından beri ülkede 1,4 milyon grip ve solunum hastalıkları vakasına rastlandığını açıkladı.

WHO, Ukrayna'daki vakaların çoğunun domuz gribi olabileceğini belirtiyor.  Örgüt, olağandışı grip salgını görüldüğü haberlerinin ardından geçen hafta Ukrayna'ya uzman ekip göndermişti.

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