Domuz gribi, Meksika’ya servete mal oluyor

Domuz gribi Meksika ekonomisine zarar veriyor. Dünyanın en gürültülü, kirli ve kalabalık kentlerinden Meksiko City, sessizliğe büründü.



Domuz gribi, Meksika ekonomisini adeta "limon gibi" sıkıyor. Dünyanın en gürültülü, kirli ve kalabalık kentlerinden Meksiko City, sessizliğe büründü.



Başkent Meksiko City'nin merkezinde küçük çaplı bir paketleme şirketinin sahibi Fernando Bazan, domuz gribi vakaları çıkıncaya kadar her gün belli sayıda müşteri ağırlıyordu. Ancak son 4 günde kazancı yarıya düştü.



Bazan, "Birçok insan dükkana gelmek istemiyor, korkuyorlar. Paketlerini, gelip evden alıp alamayacağımızı soruyorlar" diyor.



O, bu büyük ve hareketli şehirde aynı deneyimi yaşayan milyonlarca insandan sadece biri.



Dünyanın en gürültülü, kirli ve kalabalık kentlerinden biri olan Meksiko City, "garip bir şekilde" steril ve sessiz bir şehre dönüştü. Birçok insan dışarıda maskeyle dolaşırken, çoğunluğu ise dışarıya bile çıkmıyor.



Bir servete mal oluyor



Ülkedeki bu değişim bir servete mal oluyor. Sadece Meksiko City'nin günlük kaybı 88 milyon dolar. Peki Meksika ekonomisine domuz gribinin etkisi ne kadar?



Meksika'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 8'ini teşkil eden turizm kaçınılmaz olarak en sert etkilenecek sektör olacak.



Şu anki durumda, birçok kişinin Meksika'yı ziyaret etmek için çok az, terk etmek için ise bir sürü sebebi var.



Küba ve Arjantin, Meksika'ya halihazırda direkt uçuşları durdururken, Fransa uçuşların yasaklanması için Avrupa'da resmi bir yol arıyor.



Domuz gribinin gerçek maliyeti, krizin ne zaman sona ereceğine bağlı olacak.



Meksika City'deki UBS Bankası, krizin gelecek 2 haftada bitmesi durumunda yıllık gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 0,2'sine mal olacağını, 2 ay sürmesi durumunda ise gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 0,8'ini götüreceğini tahmin ediyor.



Meksika, zaten küresel durgunluktan çok ciddi zarar gören ülkelerden biri. Domuz gribi dikkate alınmasa dahi, Meksika Merkez Bankası bu yıl ekonominin yüzde 4,8'e kadar daralacağını tahmin ediyor.



Bir başka endişe ise domuz gribinin ABD ekonomisini ne kadar etkileyeceği. Meksika, mallarının yüzde 80'ini ABD'ye ihraç ediyor.

