Domuz gribi Meksika'da bir can daha aldı

Meksika'da domuz gribinden bir kişinin daha öldüğü, böylece H1N1 virüsünden ölenlerin sayısının 45'e çıktığı bildirildi.



Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, bunun yanı sıra yapılan testlerde 159 yeni vaka daha tespit edildiğini söyledi.



Cordova, yaptığı basın toplantısında, bu son vakalarla birlikte ülkede domuz gribine yakalananların sayısının 1319'a çıktığını ifade etti.



İngiltere sağlık yetkilileri de, 5 yeni domuz gribi vakasının tespit edildiğini belirtti.



Hastalardan dördünün çocuk, birinin yetişkin olduğu, bu kişilerin Londra'daki bir okuldan oldukları kaydedildi. Sağlık Bakanlığı okulun önlem kabilinden kapatıldığını ve öğrencilerle personele anti-viral ilaçlar verildiğini bildirdi.



Son vakalarla birlikte İngiltere'de bu virüsü taşıyanların sayısı 39'a çıktı.

