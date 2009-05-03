Domuz gribi Meksika'da 1 can daha aldı

Meksika'da 'domuz gribi" olarak bilinen "H1N1 fluenza A" kaynaklı ölümlerin 19'a yükseldiği bildirildi.



Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülke genelindeki H1N1 vakalarının 473'e yükseldiğini belirterek, vatandaşlarına bu hastalığa karşı korunma önlemlerini azaltmamalarını istedi.



Cordova, hastalığın Asya ve Avrupa'da da yayıldığını söyledi.



Meksika'daki H1N1 gribinin yayılması korkulandan daha düşük seviyede kalmasına rağmen hükümetin uçak seferlerinin kısıtlanması, karantina planları yapılması gibi önlemler konusunda hızlı davrandı.

