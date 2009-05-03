T24 LogoT24 Logo
Dünya

Domuz gribi Meksika'da 1 can daha aldı

03 Mayıs 2009 08:26

Meksika'da 'domuz gribi" olarak bilinen "H1N1 fluenza A" kaynaklı ölümlerin 19'a yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülke genelindeki H1N1 vakalarının 473'e yükseldiğini belirterek, vatandaşlarına bu hastalığa karşı korunma önlemlerini azaltmamalarını istedi.

Cordova, hastalığın Asya ve Avrupa'da da yayıldığını söyledi.

Meksika'daki H1N1 gribinin yayılması korkulandan daha düşük seviyede kalmasına rağmen hükümetin uçak seferlerinin kısıtlanması, karantina planları yapılması gibi önlemler konusunda hızlı davrandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24