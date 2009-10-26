Domuz gribi, maç iptal ettirdi

Fransa 1. Ligi'nde milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in de forma giydiği Paris Saint Germain takımındaki 3 oyuncunun domuz gribine yakalandığının anlaşılması üzerine Paris ekibinin Marsilya ile oynayacağı lig maçı maçı iptal edildi.



Hürriyet'in haberine göre dünyada ve Türkiye'de de hızlı yayılan domuz gribine, Fransız temsilcisi PSG'nin 3 önemli oyuncusu yakalandı. Marsilya ile ligde karşılaşacak olan başkent ekibinin bu mücadelesi,federasyon tarafından iptal edildi. Alınan bilgiye göre Giuly, Sakho ve Clement'in bu hastalığa yakalandıkları ve tüm takımın önümüzdeki 72 saat boyunca gözlem altında tutulacağı öğrenildi. 3 takım arkadaşı domuz gribine yakalanan Mevlüt Erdinç de sağlık kontrolünden geçecek.



Taraftarlar arasında çatışma çıktı



Bu gelişmeler üzerine, Marsilya'da Gare Saint Charles çevresinde PSG ve Marsilya taraftarları arasında çatışmalar çıktı. Birbirlerine saldıran taraftarları ayırmak pek de kolay oyladı. Birçok mağaza tahrip edilerek, yağmalandı . PSG taraftarlarından biri otomobil altında kalarak ölürken çok sayıda taraftar tutuklandı.



Domuz gribi yeşil sahalarda



Ekim ayı başında TFF 3. Lig 2. kademe ekibi Keçiörenspor'da 11 futbolcu domuz gribi teşhisiyle gözetim altına alınıp 4 futbolcu ise şüpheli durumları nedeniyle ilaç tedavisi görmeye başlamıştı. Keçiörenspor'un maçları 2 haftalığına ertelenmişti.



Milli takımımız da Belçika ve Ermenistan'la oynayacağı 2010 Dünya Kupası eleme grubundaki son karşılaşmalar öncesi domuz gribi tehdidi yaşamıştı. Maçın oynanacağı Belçika'da 45 kişinin domuz gribi nedeniyle sağlık kontrolüne alındığı ve 2 kişinin de ağır hasta olduğu haberi sonrası Hollanda'da kamp yapan milliler büyük önlem almıştı. Ay-yıldızlı takımın kaldığı otele Türk taraftarlar da dahil kimsenin alınmaması talimatı verilip antrenmaların da taraftarlara kapatılması gündeme alınmıştı. Milli takım kafilesine kimseyle tokalaşmayıp öpüşmemesi konusunda da gerekli uyarılar yapılmıştı.

