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Dünya

Domuz gribi Latin Amerika'ya sıçradı

03 Mayıs 2009 01:27

H1N1 virüsünün Kuzey Amerika'dan sonra Latin Amerika'ya sıçradığı bildirildi.

Kosta Rikalı yetkililer ülkede ilk kez, domuz gribi olarak bilinen bir H1N1 vakasına rastlandığını söyledi.

Amerika kıtasında virüsün ortaya çıktığı ve yayıldığı Meksika başta olmak üzere yüzlerce doğrulanmış H1N1 vakasına rastlandı. Kıtada, Meksika'da 443, ABD'de 160, Kanada'da 51, Kosta Rika'da ise 1 doğrulanmış vaka bildirildi. Arjantin'de 13, Kolombiya'da 29, Venezuela'da 9, Brezilya ve Peru'da 7, Şili'de 4, Guatemala'da 3, El Salvador'da ise 2 şüpheli vaka kayıtlara geçti.

Bu arada Meksika, Çin'in Meksika'dan Şanghay'a yapılan uçuşları durdurması üzerine, vatandaşlarına Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Meksika'dan Şanghay'a geldikten sonra Hong Kong'a geçen yolculardan birinde A tipi H1N1 virüsü tespit edilmesi üzerine Çin makamları, Meksika'dan Şanghay'a yapılan uçuşları durdurmuştu.
H1N1 virüsünün Kuzey Amerika'dan sonra Latin Amerika'ya sıçradığı bildirildi.

Kosta Rikalı yetkililer ülkede ilk kez, domuz gribi olarak bilinen bir H1N1 vakasına rastlandığını söyledi.

Amerika kıtasında virüsün ortaya çıktığı ve yayıldığı Meksika başta olmak üzere yüzlerce doğrulanmış H1N1 vakasına rastlandı. Kıtada, Meksika'da 443, ABD'de 160, Kanada'da 51, Kosta Rika'da ise 1 doğrulanmış vaka bildirildi. Arjantin'de 13, Kolombiya'da 29, Venezuela'da 9, Brezilya ve Peru'da 7, Şili'de 4, Guatemala'da 3, El Salvador'da ise 2 şüpheli vaka kayıtlara geçti.

Bu arada Meksika, Çin'in Meksika'dan Şanghay'a yapılan uçuşları durdurması üzerine, vatandaşlarına Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Meksika'dan Şanghay'a geldikten sonra Hong Kong'a geçen yolculardan birinde A tipi H1N1 virüsü tespit edilmesi üzerine Çin makamları, Meksika'dan Şanghay'a yapılan uçuşları durdurmuştu.

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