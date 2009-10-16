Domuz gribi korkusu temizlik sektöründe patlama yarattı

Dünya genelinde 100'ün
üzerinde ülkede görülen domuz gribi, hijyen ürünlerine olan talebi
patlattı. Pazar ortalama yüzde 10 büyürken, firmalar antibakteriyel
ürünlere yöneldi.
Kış aylarının yaklaşmasıyla yaşanan
domuz gribi telaşı Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sağlık
Bakanlığı'na 550 milyon TL'ye mal olacak H1N1 (domuz gribi) aşısı
konusunda doktorlar arasında tartışma sürerken, uzmanların gribe karşı
hijyen önerileri dezenfektan üreticilerini harekete geçirdi. Firmalar,
grip ilacı ve antibakteriyel temizlik malzemelerinde satış patlaması
yaşandığını belirtirken, stratejilerini de bu yönde oluşturmaya
başladılar.
Türkiye temizlik sektörünün önemli
aktörleri arasında yer alan Hayat Kimya, bu dönemde ıslak mendil ve
kağıt mendil satışlarıyla ön plana çıkan firmalar arasında yer alıyor.
Her yıl sonbahar ve kış aylarında ıslak mendil satışlarında bir
gerileme yaşandığını ancak bu yıl domuz gribi nedeniyle durumun tersine
döndüğünü vurgulayan Hayat Kimya Pazarlama Müdürü Aysel Aydın,
önümüzdeki dönemde de bu trendin sürmesini beklediklerini söyledi. Grip
vakalarında el temizliğinin en başta gelen tedbirler arasında olduğunu
vurgulayan Aydın, Hayat Kimya olarak daha önce geliştirip piyasaya
sürmedikleri antibakteriyel bir ürünü de satışa sunacaklarını ifade
etti.
Viking'in satışları 2.5 kat arttı
Antibakteriyel ürün satışlarında
geçen yıla göre 2.5 kat artış sağlayan Viking firması da pazardaki
talebi dikkate alarak yeni ürünleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Türk
halkının antibakteriyel ürünlere rağbet göstermediğini ancak grip
salgınlarının ardından bu ürünlere olan ilginin arttığını kaydeden
Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama İletişim Müdürü Fatih
Yüzbaşıoğlu, "Firma olarak 3 çeşitten oluşan Viking antibakteriyel
temizleme jelimizi 1.5 yıl önce piyasaya sürdük. Ancak bu ürünle
alakalı çok fazla kullanım alışkanlığı yoktu. Ama domuz gribinin
etkisiyle hissedilir artış oldu. Önümüzde dönem anti bakteriyel ürün
çeşitlerimizi artıracağız" dedi.
Antibakteriyel ürünlerini
marketlerin yanı sıra, eczane ve hastane kantinlerine de sattıklarını
belirten Yüzbaşıoğlu, önümüzdeki dönem oteller ve AVM'lerden de talep
gelmesini beklediklerini söyledi.
Hijyen ürünlere talep arttı
Maratem markasıyla ev dışı
endüstriyel temizlik ürünleri pazarında yer alan Eczacıbaşı Girişim
Pazarlama da bu yıl antibakteriyel sıvı sabun satışlarında ciddi artış
yaşadı. Özellikle gıda tesislerine özel ürettikleri antibakteriyel sabun satışlarında
üç kat artış yaşadıklarını ifade eden Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
Genel Müdürü Volkan Tüzel, şöyle konuştu: "Benzer şekilde alkol bazlı
defenfektan ürünlerimiz yüzde 150 büyüdü. Eylül ayında ise
satışlarımızda altı kat artış gerçekleşti. Tüketici pazarında
antibakteriyel sıvı sabunlara olan talep arttı. Pazarın yüzde 10'nu
oluşturan antibakteriyel ürünler pazarın yüzde 15ine ulaştı."
Tüketicilerin yanısıra özellikle
okullar, iş merkezleri ve alışveriş merkezlerinden antibakteriyel ve
alkol bazlı temizlik ve hijyen ürünlerle ilgili telefonlar aldıklarını
kaydeden Tüzel, "Son bir kaç günde aldığımız telefonların ve talebin
sayısı çok ciddi artış gösterdi" diye konuştu.
Protex kampanyaya devam
Antibakteriyel sıvı sabun pazarında
yüzde 90 pay ile lider konumda bulunan Protex de bu yıl ilk 8 aylık
döneminde yüzde 11,8'lik artış yaşadı. Bu artışta domuz gribinden
kaynaklı tüketici talebindeki artışın büyük rol oynağını belirten
şirket yetkilileri, önümüzdeki dönem bu bu trendin çoğalarak süreceğini
vurguladılar.
Firma, el yıkama alışkanlıklarını
geliştirmek, el yıkamanın önemi ve doğru el yıkama yöntemlerini
anlatmak amacıyla 2005 yılından beri "gripten korunmanın en kolay yolu
ellerinizi yıkamaktır" kampanyası düzenliyor.
Su ve sabun kullanımına gerek
duyulmadan el temizliğinde kullanılan Dr. Renaud Paris'in "Pürel" adlı
ürünü de 2009'un ocak ayında yaklaşık 400 bin adet satılırken, bu rakam
mayıs ayının ilk iki haftası itibariyle 1.1 milyon adede ulaştı.
Vitamin ilaçlarına talep arttı
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel
Müdürü Ayşe Deniz Özger, son dönemdeki grip salgınlarının insanlarda
hastalıktan korunma yollarına yönelik bir bilinç oluşturduğunu söyledi.
"Çalışmalarımızda hastalanmayı engelleyen koruyucu ürünler konusunda
tüketicilerin titizlikle davrandığına bire bir tanık oluyoruz.
Eczacıbaşı'nın virüslere karşı doğal bir maske görevi görerek
piyasadaki benzerlerinden farklılaşan ve hastalanmayı engelleyen 'Vicks
First Defence' adlı ürününe büyük ilgi var" diyen Özger, bağışıklık
sistemini güçlendiren vitaminlerinin de tüketiciden yoğun talep
aldığına dikkat çekti.
Aşıya 556 milyon TL ödenecek
Sağlık Bakanlığı 3 farklı ilaç
şirketinin ürettiği domuz gribi aşısından 40 milyon doz aşı ithal
edecek. Bakanlığın başta hacılar olmak üzere uygulayacağı aşının bir
doz maliyeti KDV hariç 5.2 euro. Bu da toplam 556 milyon TL tutarında
aşı parası demek. Daha önce Türkiye'de peş peşe patlak veren kuş gribi
vakalarının Türkiye'ye maliyeti ise 1 milyar doları geçmişti. Öte
yandan Sağlık Bakanlığı'nın yurtdışından getirttiği aşılar tıp
dünyasında da, halk arasında da görüş ayrılıklarına neden oldu. Bir
grup doktor Türkiye'nin ithal ettiği grip aşılarının yan etkisinin ve
hastalık üzerinde ne derece etkili olduğuna dair verilerin
netleşmediğini belirtiyor ve aşı kullanımına karşı çıkıyor. Sağlık
Bakanlığı ve bazı doktorlar da aşının domuz gribinden korunmak için
şart olduğunu savunuyor.