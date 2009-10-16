Domuz gribi korkusu temizlik sektöründe patlama yarattı

Dünya genelinde 100'ün üzerinde ülkede görülen domuz gribi, hijyen ürünlerine olan talebi patlattı. Pazar ortalama yüzde 10 büyürken, firmalar antibakteriyel ürünlere yöneldi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla yaşanan domuz gribi telaşı Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sağlık Bakanlığı'na 550 milyon TL'ye mal olacak H1N1 (domuz gribi) aşısı konusunda doktorlar arasında tartışma sürerken, uzmanların gribe karşı hijyen önerileri dezenfektan üreticilerini harekete geçirdi. Firmalar, grip ilacı ve antibakteriyel temizlik malzemelerinde satış patlaması yaşandığını belirtirken, stratejilerini de bu yönde oluşturmaya başladılar.

Türkiye temizlik sektörünün önemli aktörleri arasında yer alan Hayat Kimya, bu dönemde ıslak mendil ve kağıt mendil satışlarıyla ön plana çıkan firmalar arasında yer alıyor. Her yıl sonbahar ve kış aylarında ıslak mendil satışlarında bir gerileme yaşandığını ancak bu yıl domuz gribi nedeniyle durumun tersine döndüğünü vurgulayan Hayat Kimya Pazarlama Müdürü Aysel Aydın, önümüzdeki dönemde de bu trendin sürmesini beklediklerini söyledi. Grip vakalarında el temizliğinin en başta gelen tedbirler arasında olduğunu vurgulayan Aydın, Hayat Kimya olarak daha önce geliştirip piyasaya sürmedikleri antibakteriyel bir ürünü de satışa sunacaklarını ifade etti.

Viking'in satışları 2.5 kat arttı





Antibakteriyel ürün satışlarında geçen yıla göre 2.5 kat artış sağlayan Viking firması da pazardaki talebi dikkate alarak yeni ürünleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Türk halkının antibakteriyel ürünlere rağbet göstermediğini ancak grip salgınlarının ardından bu ürünlere olan ilginin arttığını kaydeden Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama İletişim Müdürü Fatih Yüzbaşıoğlu, "Firma olarak 3 çeşitten oluşan Viking antibakteriyel temizleme jelimizi 1.5 yıl önce piyasaya sürdük. Ancak bu ürünle alakalı çok fazla kullanım alışkanlığı yoktu. Ama domuz gribinin etkisiyle hissedilir artış oldu. Önümüzde dönem anti bakteriyel ürün çeşitlerimizi artıracağız" dedi.





Antibakteriyel ürünlerini marketlerin yanı sıra, eczane ve hastane kantinlerine de sattıklarını belirten Yüzbaşıoğlu, önümüzdeki dönem oteller ve AVM'lerden de talep gelmesini beklediklerini söyledi.

Hijyen ürünlere talep arttı





Maratem markasıyla ev dışı endüstriyel temizlik ürünleri pazarında yer alan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama da bu yıl antibakteriyel sıvı sabun satışlarında ciddi artış yaşadı. Özellikle gıda tesislerine özel ürettikleri antibakteriyel sabun satışlarında üç kat artış yaşadıklarını ifade eden Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Genel Müdürü Volkan Tüzel, şöyle konuştu: "Benzer şekilde alkol bazlı defenfektan ürünlerimiz yüzde 150 büyüdü. Eylül ayında ise satışlarımızda altı kat artış gerçekleşti. Tüketici pazarında antibakteriyel sıvı sabunlara olan talep arttı. Pazarın yüzde 10'nu oluşturan antibakteriyel ürünler pazarın yüzde 15ine ulaştı."

Tüketicilerin yanısıra özellikle okullar, iş merkezleri ve alışveriş merkezlerinden antibakteriyel ve alkol bazlı temizlik ve hijyen ürünlerle ilgili telefonlar aldıklarını kaydeden Tüzel, "Son bir kaç günde aldığımız telefonların ve talebin sayısı çok ciddi artış gösterdi" diye konuştu.

Protex kampanyaya devam





Antibakteriyel sıvı sabun pazarında yüzde 90 pay ile lider konumda bulunan Protex de bu yıl ilk 8 aylık döneminde yüzde 11,8'lik artış yaşadı. Bu artışta domuz gribinden kaynaklı tüketici talebindeki artışın büyük rol oynağını belirten şirket yetkilileri, önümüzdeki dönem bu bu trendin çoğalarak süreceğini vurguladılar.





Firma, el yıkama alışkanlıklarını geliştirmek, el yıkamanın önemi ve doğru el yıkama yöntemlerini anlatmak amacıyla 2005 yılından beri "gripten korunmanın en kolay yolu ellerinizi yıkamaktır" kampanyası düzenliyor.



