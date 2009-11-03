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Domuz gribi konferansına 10 kişi katıldı

03 Kasım 2009 22:50

Hakkari'de düzenlenen ''domuz gribi'' konferansına 10 kişi katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hakkari Devlet Hastanesi salonunda düzenlenen konferansta, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özlem Köse, domuz gribi, yayılış şekli ve alınması gereken önlemler konusunda slayt gösterisi eşliğinde bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müftülük, belediye başkanlığı ve muhtarlara önceden bilgi verilmesine rağmen konferansa sadece 10 kişi katıldı.

Yaklaşık 500 kişilik salonda, dinleyici olarak İl Müftüsü M. Ali Öztürkçü ile 9 kişi yer aldı.

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