Domuz gribi Komşu'da ilk kez can aldı

Yunan basını, Sağlık Bakanlığına dayanarak yayımladığı haberde hayatını kaybeden hastanın, 29 yaşındaki Fransız vatandaşının, Atina Sismanoglio hastanesinde bu sabaha karşı öldüğünü duyurdu.



Hastanın domuz gribi haricinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve Yunanistan'da doğrudan H1N1 virüsünden ölen ilk kişi olduğu belirtilen haberlerde, ülkede daha önce A/H1N1 virüsü taşıyan iki kişinin hayatını kaybettiği ancak bu kişilerin ölüm nedeninin başka hastalıklar olduğu ifade edildi.



2 binin üzerinde domuz gribi vakası görülen Yunanistan'a iki hafta içerisinde 500 bin adet domuz gribi aşısı gelmesi bekleniyor. Bu aşılar öncelikle sağlık kurumları çalışanları, kronik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar gibi risk gruplarına yapılacak.



Sonbaharda yoğunlaşması beklenen grip vakalarının tedavisi için ülke genelinde eczanelere antiviral ilaçlar dağıtıldı, ancak bunlar yalnızca reçeteyle satılacak ve doktor kontrolünde kullanılmaları zorunlu.



Yunanistan'da ilk domuz gribi vakası 18 mayısta tespit edilmişti.