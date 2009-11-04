Domuz gribi kediye bulaştı!

ABD'nin Iowa eyaletinde bir kedide domuz gribi tespit edildi.



Iowa Eyalet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tedavi edilen 13 yaşındaki kedinin iyileşmekte olduğu belirtildi.



Kediyi tedavi eden Dr. Brett Sponseller, kediyle aynı evde olan üç kişiden ikisinde, kedi hastalanmadan önce grip benzeri semptomlar görüldüğünü söyledi.



Sponseller, insanlardan evcil hayvanlara grip geçmesinin bilinen bir durum olduğunu, ancak ilk kez bir kedide domuz gribi tespit edildiğini belirtti.



Virüsün kedinin yanı sıra iki dağ gelinciğinde de saptandığını kaydedildi.