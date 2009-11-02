Domuz gribi kayıplarına maskeli cenaze

Domuz gribinden hayatını kaybeden Durmuş İlhan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.





Gazi Devlet Hastanesinde (eski DDY Hastanesi) temizlik işçisi olarak çalışan ve tedavi gördüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde domuz gribi nedeniyle hayatını kaybeden Durmuş İlhan için Siteler Ulu Cami'de öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Akrabaları, yakınları ve mesai arkadaşlarının katıldığı namazın ardından Durmuş İlhan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirilerek defnedildi.

Cenaze namazı ve defin sırasında, cenazeye katılanlardan bazıları ile belediye görevlilerinin maske taktıkları görüldü.

Defin işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan ve ölen kişinin akrabası olduğunu söyleyen Necdet İpek, Gazi Devlet Hastanesi'nde çalışan Durmuş İlhan'ın geçen hafta pazartesi günü rahatsızlandığını ve çalıştığı hastaneye giderek muayene olduğunu kaydetti. Durmuş İlhan'a buradaki doktorların ''idrar yolu enfeksiyonu'' teşhisi koyarak 10 adet iğne yazdığını ve istirahat etmesi için eve gönderdiklerini öne süren İpek, şu iddialarda bulundu:



''Tekrar eve geldiğinde, cuma günü, çocuk fenalaşıyor. Aynı gün en yakın olan Numune Hastanesi'ne götürdüğümüzde çocuğu yoğun bakıma aldılar. Cumartesi günü çocuk fenalaştı. Orada gidip geldi, canlandırdılar. Sonra komaya girdi. Cumartesi günü 03.30'da vefat etti. İhmali olan hastane Gazi Devlet Hastanesidir. Orada 'Korkma domuz gribi yok, ölmezsin' gibi laflar etmişler. O doktorun ismi de bizde ama ben şu anda bilmiyorum. İlerleyen süreçte kanuni işlem başlatacağız.'' İpek, Durmuş İlhan'ın herhangi bir rahatsızlığı olmadığını da söyledi.