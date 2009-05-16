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Dünya

Domuz gribi Japonya ve Malezya'ya da ulaştı

16 Mayıs 2009 11:33

Japonya'da virüsün ülke içinde bulaştığı ilk domuz gribi vakası teyit edildi.

Sağlık Bakanı Yoiçi Masuzoe, televizyonda yaptığı açıklamada, yakın zamanda seyahat etmemiş olan erkek bir yüksekokul öğrencisinde H1N1 tespit edildiğini söyledi. Kobe şehrinden olan öğrencinin hastalığı, Japonya'nın teyit edilmiş 5. domuz gribi vakası oldu.

Maleyza'da da, ikinci domuz gribi vakasının tespit edildiği bildirildi.

H1N1 virüsü tesbit edilen hastanın, ülkedeki ilk domuz gribi hastasının arkadaşı olduğu, tedavileri devam eden 2 hastanın da kısa bir süre önce ABD'den geldiği belirtildi.

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