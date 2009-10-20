Domuz gribi İstanbul'da

İstanbul Valisi Muammer Güler, grip rahatsızlığı nedeniyle evlerinde tedavileri devam eden 6 öğrenciye H1N1 virüsü bulaştığının tespit edildiğini bildirdi.



Vali Güler, şunları söyledi:



“İstanbul ilinde 2 ayrı ilköğretim okulunda grip rahatsızlığı nedeniyle evlerinde tedavileri devam eden 6 öğrenciye, bugün saat 18.00 itibariyle referans laboratuvarından alınan tetkiklerin sonucunda H1N1 virüsünün bulaştığı tespit edilmiştir. Çocukların kendileri ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli koruyucu tedbirler aldırılmıştır. Genel durumları iyidir. Tedavileri ve yakın takipleri sürdürülmektedir. Söz konusu çocukların devam ettikleri okulların şu anda tatilini gerektiren bir durum söz konusu değildir.”



Vali Güler, çocukların okullarında izleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.