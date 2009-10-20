T24 LogoT24 Logo
Gündem

Domuz gribi İstanbul'da

Güler, grip rahatsızlığı nedeniyle evlerinde tedavileri devam eden 6 öğrenciye H1N1 virüsü bulaştığının tespit edildiğini bildirdi.

20 Ekim 2009 03:00

İstanbul Valisi Muammer Güler, grip rahatsızlığı nedeniyle evlerinde tedavileri devam eden 6 öğrenciye H1N1 virüsü bulaştığının tespit edildiğini bildirdi.

Vali Güler, şunları söyledi:

“İstanbul ilinde 2 ayrı ilköğretim okulunda grip rahatsızlığı nedeniyle evlerinde tedavileri devam eden 6 öğrenciye, bugün saat 18.00 itibariyle referans laboratuvarından alınan tetkiklerin sonucunda H1N1 virüsünün bulaştığı tespit edilmiştir. Çocukların kendileri ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli koruyucu tedbirler aldırılmıştır. Genel durumları iyidir. Tedavileri ve yakın takipleri sürdürülmektedir. Söz konusu çocukların devam ettikleri okulların şu anda tatilini gerektiren bir durum söz konusu değildir.”

Vali Güler, çocukların okullarında izleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24