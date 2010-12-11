-DOMUZ GRİBİ İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ LONDRA (A.A) - 11.12.2010 - Dünyada geçen yıl salgın olan domuz gribinden, İngiltere'de son 6 haftada 10 kişinin öldüğü bildirildi. İngiltere Sağlık Koruma Kurumundan yapılan açıklamada, ölenlerin tamamının sağlık sorunları bulunan 65 yaşın altındaki yetişkinler olduğu belirtildi. Kurumun Solunum Hastalıkları Dairesi Başkanı Profesör John Watson, son haftalarda, mevsimsel H1N1 ve B gribi vakalarında artış olduğunu söyledi. Kurum, bir grip salgınının bir sonraki yıl mevsimsel grip olarak ortaya çıkmasının sıkça rastlanan bir durum olduğunu, geçen yıl salgın olan H1N1'in geri dönmesinin sürpriz olmadığını da bildirdi. H1N1 gribi geçen yılın Mart ayında ilk olarak Meksika'da patlak vermiş, tüm dünyada hızla yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) rakamlarına göre virüs yüzünden 18 bin 450 kişi yaşamını yitirdi.