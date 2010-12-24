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Dünya

DOMUZ GRİBİ İNGİLTERE'DE 24 CAN ALDI LONDRA (A.A)

24 Aralık 2010 15:40

-DOMUZ GRİBİ İNGİLTERE'DE 24 CAN ALDI LONDRA (A.A) - 24.12.2010 - İngiltere'de Ekim ayından bu yana 24 kişinin halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere Sağlık Koruma Ajansı'ndan (HPA) yapılan açıklamada, bu ölümlerin 10'unun geçen hafta gerçekleştiği bildirildi. Yetkililer, özellikle hamile kadınları aşı olmaları konusunda uyarırken, virüse yakalananların sayısında artış olduğu kaydedildi. İngiltere Sağlık Bakanlığı da, 300 kişinin ağır gripten hastanede yattığını ve ülke genelindeki soğuk havanın, domuz gribinin yayılmasını hızlandırabileceğini bildiriyor.

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