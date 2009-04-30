T24 LogoT24 Logo
Dünya

Domuz gribi için alarm seviyesi 5'e çıkarıldı

30 Nisan 2009 03:02

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), domuz gribini 1 ila 6 arasında derecelendirdiği salgın evreleri sıralamasında alarm düzeyini 4. evreden, 5. evreye çıkardı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, alarm düzeyinin 5. evreye çıkarılmasının, bu hastalığın en az iki ülkede insandan insana bulaştığının doğrulandığı ve bu hastalığın aşısının üretilmesi çabalarının hızlandırılması anlamına geldiği kaydedildi.

DSÖ Başkanı doktor Margaret Chan, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, dünyadaki grip uzmanlarıyla yapılan danışmalardan sonra alarm seviyesinin yükseltilmesine karar verdiğini bildirdi.

Tüm ülkelerin salgına hazırlık planlarını şimdi faaliyete geçirmeleri gerektiğini belirten doktor Chan, bir salgında tüm insanlığın tehdit altında olacağı uyarısında bulundu.

Doktor Chan ayrıca, hastalıktan 159 kişinin öldüğü Meksika'yı, DSÖ'ye ve diğer hükümetlere bu yeni vakayı bildirme konusunda gösterdiği açıklık ve saydamlıkdan dolayı övdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24