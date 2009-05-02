Domuz gribi futbola vurdu!



Dünyada paniğe neden olan domuz gribi salgını Meksika'da normal yaşantıyı olduğu gibi futbolu da olumsuz etkiledi.



Lig maçlarının tatil edilmesinin ardından Libertadores Kupası maçları da tehlikeye girdi. Salgının ortaya çıktığı ülke Meksika'ya gitmek istemeyen Uruguay takımları Nacional ve Defensor Sporting, endişelerini Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'na (CONMEBOL) bildirdiler. Bunun üzerine CONMEBOL, San Luis ve Chivas'ın dahil olduğu ikinci tur maçlarını Meksika yerine Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Champin Stadı'nda aynı gün oynanmasına karar verdi.



Meksika'yı etkisi altına alan ve tüm dünyayı tehdit eden domuz gribi salgını ülkede bir çok turnuvanın ve lig maçlarının ya ertelenmesine ya da taraftarsız olarak oynanmasına neden olmuştu.



